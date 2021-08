UFC St.Georgen ringt ersatzgeschwächten Joisern einen Punkt ab

Details Samstag, 07. August 2021 12:23

Am Freitag gab es diesmal in der 1.Klasse Nord zwei Duelle, eines davon hieß UFC St.Georgen gegen den FC Hill Jois. Die Gäste aus Jois waren vor dem Spiel wohl der leichte Favorit in diesem Duell, man musste jedoch ersatzgeschwächt in dieses Spiel gehen, insgesamt 5 Akteure fehlten an diesem Freitag. Es wurde ein abwechslungsreiches Spiel mit einigen Höhepunkten auf beiden Seiten.

Die Anfangsphase gehörte voll und ganz den Hausherren, St.Georgen war viel besser im Spiel, ging nach wenigen Minuten durch Memisevic per Elfmeter in Führung, nachdem zuvor Bastian Hackl mit einem Gästespieler im 16er kollidiert war. Eine harte aber vertretbare Entscheidung. Jois brauchte ungefähr 20 Minuten, ehe man im Spiel war. Danach übernahm man langsam das Kommando. Bei einem Freistoß hatte man Pech, als ein Ball nur Zentimeter vor Skrobak weggeköpfelt wurde, Patrick Kientzl setze ebenso einen Schuss vor der Pause knapp neben das Tor. Die größte Möglichkeit hatte man durch Rudolf Skrobak, der einen Fallrückzieher kurz vor dem Seitenwechsel an die Stange setzte.

Hin und Her bis zum Ende

Im zweiten Durchgang dann aber die schnelle Wende. Jois konnte zunächst durch Kordanic, der nach einer Ecke per Kopf zur Stelle war ausgleichen. Wenig später dann die Führung. Freistoß Hrosovsky und Skrobak erneut per Kopf zur Joiser Führung. Hrsosovsky hatte wenige Minuten später die Vorentscheidung dann am Fuß, er setze einen Ball aber neben das Tor. Und so kämpften sich die Hausherren wieder ins Spiel, Clemens Stiglitz nutzte einen Abpraller und semmelte den Ball unter die Late, 2:2. Danach hatte St. Georgen einen guten Distanzschuss, den Jois Goalie Kostolansky aber aus dem Kreuzeck zog. Die Gastgeber schienen wieder die Kontrolle zu erlangen, als plötzlich Skrobak in einen fatalen Rückpass sprintete, den Goalie ausspielte und ins leere Tor einschob. Doch wieder steckten die Hausherren nicht auf, ein langer Ball hinter die Abwehr und Oliver Mancs ließ alle Joiser schlecht aussehen, 3:3. Am Ende hatte Jois noch Chancen zum Sieg, doch in der letzten Minute liefen plötzlich die Gastgeber nach einem Konter alleine auf das Tor zu, doch Jois Keeper Kostolansky zog im 1 gegen 1 und sicherte so am Ende den Punkt.

„Wir wussten schon zuvor, was uns hier erwartet und genauso ist es auch gekommen. Wir nehmen den Punkt am Ende des Tages und sind nicht unzufrieden, ich freue mich, dass wir insgesamt 5 Joiser am Platz stehen hatten“, so Jois Obmann Stv. Christian Scherry.

Die Besten: Oliver Mancs (St.Georgen), Rudolf Skrobak, Bastian Hackl, Peter Kostolansky (Jois)

