FC Illmitz krallt sich die Tabellenspitze nach knappem Sieg in Nickelsdorf

Details Sonntag, 08. August 2021 07:00

Der neue Tabellenführer der 1.Klasse Nord heißt FC Illmitz! Die Seewinkler konnten nach dem Auftakterfolg gegen St.Georgen nun auch gegen den ASV Nickelsdorf nachlegen, man gewann das Spiel dank eines Goldtores in der zweiten Halbzeit, Nickelsdorf muss dem schweren Auftaktprogramm Tribut zollen und muss nächste Woche in Jois anschreiben.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften um es vorweg zu nehmen. Nickelsdorf stand hinten sehr sicher, versuchte den spielstarken Gästen aus Illmitz so wenig Raum wie möglich zu lassen. Dies gelang in den ersten 45 Minuten sehr gut, man ließ wenig Chancen zu, die wenigen Bälle aufs Tor waren für Schlussmann Branislav Bolech kein Problem. Nickelsdorf agierte selbst viel mit hohen Bällen und versuchten so Stürmer Rybansky in Szene zu setzen, doch auch Illmitz stand hinten in der von Kutaj organisierten Viererkette bombensicher.

Kutaj wird zum Matchwinner

Auch in der zweiten Halbzeit dasselbe Bild, Illmitz hatte mehr vom Spiel, versuchte offensive Akzente zu setzen. Doch die Hausherren hielten weiter gut dagegen, bis zur 69.Minute. Denn da gab es kein Halten mehr, Kutaj war nach einem Corner zur Stelle und köpfelte die Gäste in Führung, nicht unverdient! Nickelsdorf machte jetzt auf, man versuchte das Spiel noch zu drehen. Es ergaben sich auch zwei, drei gute Möglichkeiten, doch Illmitz Goalie Patrick Kamper war zur Stelle. So blieb es am Ende beim knappen aber wohl verdienten Erfolg für die Gäste aus dem Seewinkel. Die drei ergatterten Zähler machten FC Illmitz bis auf Weiteres zum Primus der 1. Klasse Nord.

"Es war ein Geduldsspiel, letztes Jahr habe wir in Nickelsdorf 1:4 verloren, diesmal haben wir es besser gemacht. Ich möchte der ganzen Mannschaft ein Pauschallob aussprechen, vor allem kämpferisch und wie sie vom Trainer eingestellt wurden", war Illmitz Obmann Haider zufrieden.

Der Beste: Filip Kutaj (Illmitz)

1. Klasse Nord: Nickelsdorf – FC Illmitz, 0:1 (0:0)

69 Filip Kutaj 0:1

