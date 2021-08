Last-Minute-Held Ujlaky schlägt zu - dramatisches Ende beim Derby Gols gegen Halbturn

Details Sonntag, 15. August 2021 07:08

An Dramatik war das Derby zwischen dem SV Gols und dem USV Halbturn gegen Ende des Spiels kaum zu überbieten. Nachdem sich beide Teams in den vollen 90 Minuten eher einen zwar kampfbetonten jedoch lauen Sommerkick lieferten, wurde es gegen Ende des Spiels noch einmal richtig dramatisch, doch alles von Anfang an.

Beide Mannschaften wussten von Beginn weg, was am Spiel stand. Gols konnte schon zum ersten Mal anschreiben, Halbturn stand noch ohne Punkte da und genauso verlief die Partie in den ersten 45 Minuten, Gols stand hinten sehr gut, genauso jedoch die Gäste aus Halbturn. Ohne wirklich große Chancen ging so die erste Halbzeit zu Ende, dass Spiel war sehr kampfbetont, jedoch fußballerisch nicht wirklich ein Leckerbissen. Dies sollte sich auch in der zweiten Halbzeit kaum ändern.

Dramatik Pur am Ende

Auch in den zweiten 45 Minuten schenkten sich beide Teams nichts, jedoch gab es auch in der zweiten Halbzeit keine wirklichen Höhepunkte. Dies sollte sich in den letzten Minuten des Spiels rasant ändern. Gols stürmte nach 89 Minuten plötzlich auf das Tor der Gäste zu, nach einem Trikotzupfen entschied der Schiedsrichter dann auf Elfmeter. Die Chance für Gols, die Halbturner ins Unglück zu stoßen, doch Goalie Rene Summer zog den Schuss heraus. Und es wurde noch dramatischer, denn im direkten Gegenzug erwischten die Halbturner die Golser dann eiskalt, Dominik Ujlaky erzielte nur Sekunden nach dem Golser Elfer dann den umjubelten Siegtreffer, Gols war am Boden! Halbturn ist jetzt mit drei Zählern punktgleich mit Gols, platziert sich jedoch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses von 4:5 auf dem neunten Rang etwas dahinter.

"Das Spiel war eigentlich eine klassische Nullnummer, doch am Ende haben wir im Konter zugeschlagen, ein irrsinniges Finale", war Halbturn Coach Peter Herglotz überglücklich.

Die Besten: Rene Summer, Dominik Ujlak (beide Halbturn)

1. Klasse Nord: Gols – Halbturn, 0:1 (0:0)

92 Dominik Ujlaky 0:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!