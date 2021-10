Schnellstart von Marko reicht am Ende aus - Frauenkirchen holt sich Sieg gegen Podersdorf

Details Samstag, 16. Oktober 2021 11:03

Bereits am gestrigen Freitag war es für den SC Frauenkirchen soweit, es war der UFC Podersdorf zu Gast. Am Ende trug Frauenkirchen einen knappen 1:0-Erfolg gegen Podersdorf davon. Das Spiel blieb bis zur 90. Minute extrem spannend, am Ende hatten die Gastgeber das bessere Ende für sich.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die Heimmannschaft bereits in Front. Simon Marko markierte in der dritten Minute die Führung, es war der perfekte Start für die Hausherren, die sich von diesem Treffer auch beflügeln ließen. Auf heimischem Boden machte man vor allem über die Seiten Druck und kam immer wieder durch, vor dem Tor war dann allerdings Endstation, denn Frauenkirchens Ex-Keeper Andras Köllö lief in den ersten 45 Minuten zur Höchstform auf, er hielt alles, was zu halten war und hielt so das Spiel für Podersdorf nach der ersten Halbzeit weiter offen.

Goldtor reicht zum Sieg

Auch in der zweiten Halbzeit hatten die Hausherren aus Frauenkirchen die besseren Möglichkeiten, wieder hielten die Gäste aber bis zum Ende mit, Köllö und seine Mannen machten es bis zum Schluss spannend, wirklich gefährlich wurde es gestern jedoch selten und so hieß der Sieger am Ende SC Frauenkirchen. Frauenkirchen setzte sich mit diesem Sieg vom UFC Podersdorf am See ab und nimmt nun mit 14 Punkten den achten Rang ein, während der UFC Podersdorf a. S. weiterhin zehn Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt. Nächster Prüfstein im letzten Spiel der Hinrunde für Frauenkirchen ist am Freitag, den 22.10.2021 (19:30 Uhr) auf gegnerischer Anlage der UFC St. Georgen/Eisenstadt. Einen Tag später (15:00 Uhr) misst sich Podersdorf mit Illmitz.

"Unser Sieg geht in Ordnung, auch wenn am Ende bei so einer knappen Führung natürlich immer was passieren kann", so Frauenkirchens Obmann Werner Kandl.

Die Besten: Simon Marko, Martin Smahovsky (beide Frauenkirchen), Andras Köllö (Podersdorf)

1. Klasse Nord: SC Frauenkirchen – UFC Podersdorf am See, 1:0 (1:0)

3 Simon Marko 1:0

