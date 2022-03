Podersdorf und Jois trennen sich in hart umkämpften Spiel 0:0

Details Samstag, 19. März 2022 20:18

Auch in der 1.Klasse Nord war es endlich soweit, Auftakt nach der langen Pause! Es duellierten sich bei Kaiserwetter der UFC Podersdorf und der FC Hill Jois, Podersdorf hatte eine starke Vorbereitung hinter sich, wusste jedoch, dass mit dem FC Jois ein unangenehmer Gegner zu Gast war. Am Ende trennten sich die beiden Mannschaften mit einer Punkteteilung, die wohl auch in Ordnung ging.

In den ersten 30 Minuten waren meistens nur die Gäste am Werk, Podersdorf war etwas überrascht vom forschen Auftreten der Joiser, die durch Zilhavy und Huber zwei gute Möglichkeiten hatten, von den Hausherren war speziell zu Beginn wenig bis nichts zu sehen. Podersdorf fand erst nach guten 30 Minuten ins Spiel, offensiv war man jedoch eher harmlos, man erspielte sich nur eine wirklich gute Möglichkeit, die Kostolansky aber entschärfen konnte und so endeten die ersten 45 Minuten mit einem 0:0 zwischen den beiden Teams.

Podersdorf mit mehr Elan

In den zweiten 45 Minuten hatte die Ansprache von Trainerfuchs Franz Ziniel, der zur Pause gar nicht zufrieden war, offenbar genutzt, Podersdorf trat jetzt vor allem offensiv agiler auf und sie kamen immer wieder gut vor das Tor. Jois hatte nur noch gelegentliche Möglichkeiten, man hielt aber defensiv ordentlich dagegen und ließ den Gegner etwas anlaufen. Podersdorf versuchte bis zum Ende zwar alles, man biss sich aber vor allem an der Viererkette der Joiser immer wieder die Zähne aus und so blieb es am Ende bei einer gerechten Punkteteilung, was auch beide Seiten nach dem Spiel bestätigen konnten.

"Wir können mit dem Punkt leben, wir waren zu Beginn klar besser, den Hausherren gehörte aber die zweite Halbzeit, somit geht der Punkt für beide Seiten denke ich auch in Ordnung", so Jois Obmann Stv. Christian Scherry.

Die Besten: Radoslav Arvenisis (Podersdorf), Lubomir Kordanic, Bastian Hackl (Jois)