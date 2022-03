Klare Sache für Oggau - Gols ohne Chance

Details Montag, 21. März 2022 20:37

Auftakt nach Maß für den UFC Oggau in der 1.Klasse Nord! Gols konnte dem UFC Oggau nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Oggau ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen die Gäste einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte der UFC Oggau mit 2:1 knapp für sich entschieden.

187 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Heimmannschaft schlägt – bejubelten in der ersten Minute den Treffer von Andreas Werner zum 1:0. Oggau startete blitzartig in die Partie und nutzte einen Fehlpass der Golser sofort aus! Und in dieser Tonart ging es auch weiter, die erstzgeschwächten Golser spielten erneut einen Fehlpass, wieder waren die Oggauer schnell vor dem Tor, nach einem gekonnten Haken schob Wieser gekonnt ein, das 2:0! Und dem noch nicht genug, Lochpass auf Werner und dieser sagte Danke, nach einer halben Stunde war die Partie also quasi entschieden.

Oggau im Schongang

Im zweiten Durchgang schraubten die Hausherren dann etwas zurück, Gols kam jetzt besser ins Siel, die dicken Möglichkeiten blieben jedoch aus und so musste man am Ende doch relativ klar mit 0:3 die Segel streichen. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der UFC Oggau in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz durch die Niederlage von Rust. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Oggau ist die funktionierende Defensive, die erst zehn Gegentreffer hinnehmen musste. Am nächsten Samstag reist Oggau zum SC Frauenkirchen, zeitgleich empfängt Gols den ASV Raiffeisenbank Zurndorf.

"Wir waren in Summe in allen Belangen das bessere Team, deshalb geht der Sieg auch in Ordnung", so Oggaus Trainer Wolfgang Mayer.

Die Besten: Werner, Hamdaoui (beide Oggau)

1. Klasse Nord: UFC Oggau – Gols, 3:0 (3:0)

32 Andreas Werner 3:0

22 Johannes Wieser 2:0

1 Andreas Werner 1:0