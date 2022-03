FC Illmitz besiegt Nickelsdorf souverän mit 3:0 und setzt sich oben fest

Details Montag, 28. März 2022 15:47

Nichts zu melden hatte der etwas ersatzgeschwächte ASV Nickelsdorf am Wochenende. Mit 0:3 verlor Nickelsdorf am vergangenen Samstag deutlich gegen denFC Illmitz. An der Favoritenstellung ließ der FC Illmitz keine Zweifel aufkommen und trug gegen Nickelsdorf einen Sieg davon. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit dem FC Illmitz beim 1:0 einen knappen Sieger gefunden.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gastgeber bereits in Front. Thomas Zwickl markierte in der dritten Minute die Führung, es wa der erste Angriff des Spiels, der auch gleich zum Erfolg führte. Nickelsdorf fing sich danach aber wieder, versuchte immer wieder den starken Rybansky vorne einzusetzen, dieser war jedoch bei der Illmitzer Viererkette gut aufgehoben und so blieb es zur Pause bei der knappen Führung für die Hausherren.

Illmitz macht den Sack zu

In den zweiten 45 Minuten suchten die Hausherren dann die Entscheidung. Und wieder sollte ein schneller Treffer für klare Verhältnisse sorgen, erneut war es Thomas Zwickl, der Danke sagte. Und dem nicht genug, legte Christian Salzl auch noch den dritten Treffer nach, der schön herausgespielt wurde. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der FC Illmitz im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Am nächsten Samstag reist der FC Illmitz zum UFC Oggau zum Topspiel der Runde, zeitgleich empfängt Nickelsdorf die Gäste aus Jois. Der FC Illmitz nutzt diese Möglichkeit gleichzeititg auch für Genesungswünsche in Richtung Daniel Ecker und Erwin Gartner, die länger ausfallen werden.

"Es war eine souveräne Partie, ich bin froh, dass wir auch immer wieder Burschen aus dem Nachwuchs haben, die nachkommen", so Illmitz Obmann Haider.

Die Besten: Thomas Zwickl, Christian Salzl (beide Illmitz)

1. Klasse Nord: FC Illmitz – Nickelsdorf, 3:0 (1:0)

61 Christian Salzl 3:0

46 Thomas Zwickl 2:0

3 Thomas Zwickl 1:0