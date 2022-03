Doppelpack: Hoffmann schießt Halbturn zum Sieg und schockt Rust

Details Montag, 28. März 2022 22:42

Rückschlag für den SC Rust im Kampf um den Aufstieg in die II.Liga Nord! Durch ein 3:1 holte sich Halbturn drei Punkte beim SC Freistadt Rust. Der SC Rust hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 2:1 knapp die Nase vorn gehabt, diesmal lief man gegen die Halbturner sprichwörtlich ins offene Messer.

Die Gäste hatten den perfekten Start ins Spiel, Marco Philip Hoffmann brachte Halbturn in der siebten Spielminute in Führung, da waren die Ruster noch gar nicht richtig am Platz. Danach fingen sich die Hausherren aber, die nicht zuletzt aufgrund ihrer starken Offensive auf den Ausgleich drängten. Jan Andrejko erzielte dann genau diesen kurz vor der Halbzeit, Rückenwind für die Ruster vor der Pause!

Halbturn eiskalt

Im zweiten Durchgang drückte Rust dann, dies eröffnete den Gästen immer mehr Räume, die man vor allem im Konter zu wissen wusste. Simon Marko und ein später Treffer durch Marco Hoffmann besiegelten dann die Heimniederlage für den SC Rust, die damit einen bitteren Rückschlag hinnehmen mussten. Trotz der Niederlage fiel der SC Freistadt Rust in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz vier. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Mit den drei Punkten im Gepäck schob sich Halbturn in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz.

"Wir wussten, dass Rust mit der geballten Offensive etwas Raum nach hinten lässt, diesen haben wir wirklich gut ausgenutzt und konnten so das Spiel gewinnen", so Halbturns Trainer Mag. Peter Herglotz.

Der Beste: Marco Hofmann (Halbturn)

1. Klasse Nord: SC Freistadt Rust – Halbturn, 1:3 (1:1)

88 Marco Philip Hoffmann 1:3

47 Simon Marko 1:2

37 Jan Andrejko 1:1

7 Marco Philip Hoffmann 0:1