Nickelsdorf schlägt Jois klar mit 4:0!

Details Dienstag, 05. April 2022 08:37

Nickelsdorf erreichte einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen Jois. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Nickelsdorf als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Der knappe 2:1-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit Jois Glücksgefühle beschert.

Das 1:0 von Nickelsdorf bejubelte Matus Rybansky (16.) nach einer schönen Aktion der Hausherren. Jois brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Nickelsdorf hatte bis zur Pause Bestand. Das Spiel war relativ offen, denn auch Jois fand Chancen vor, die man jedoch nicht nutzen konnte.

Entscheidung mit dem 2:0

In der zweiten Halbzeit versuchten die Hausherren dann schnell eine Entscheidung herbeizuführen, Christoph Pekarek erzwang diese dann auch, wenn auch aus leicht abseitsverdächtiger Position. Jois fiel danach etwas zurück, ofeensiv fand man kaum noch Wege und hinten war man etwas anfällig. Marko Lörinczi und Leo Kellner sorgten am Ende für den klaren Erfolg des ASV. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Nickelsdorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Fünf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat Nickelsdorf momentan auf dem Konto. Nickelsdorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

"Das 2:0 hat uns leider das Genick gebrochen, der Sieg für die Nickelsdorfer geht in Ordnung, so fair muss man sein", so Jois Obmann Stv. Christian Scherry.

Die Besten: Matus Rybansky, Marko Lörinczi (beide Nickelsdorf)

1. Klasse Nord: Nickelsdorf – Jois, 4:0 (1:0)

78 Leo Kellner 4:0

64 Marko Loerinczi 3:0

60 Christoph Pekarek 2:0

16 Matus Rybansky 1:0