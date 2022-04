Steinbrunn auf Aufstiegskurs - Rust mit weiterem Dämpfer

Details Dienstag, 05. April 2022 11:52

Spitzenspiel in der1.Klasse Nord! Steinbrunn kam am Freitag zu einem 2:0-Erfolg gegen den SC Rust. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger der Partie einen großen Schritt Richtung Spitzenplätze machen würde. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel war in einem 1:1-Remis geendet und damit ohne einen Sieger geblieben.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Es entwickelte sich jedoch ein offener Schlagabtausch auf beiden Seiten, mit Chancen auf beiden Seiten. Rust hatte gute Möglichkeiten, scheiterte jedoch immer wieder am starken Lukas Mock. Doch auch Steinbrunn konnte offensiv vor allem durch Kevin Varga immer wieder Akzente setzen. Es blieb jedoch beim torlosen Remis zur Pause.

Steinbrunn macht ernst

Im zweiten Durchgang dann die kalte Dusche für die Ruster. eine Ballstaffete landete bei Andreas Lemut und dieser bedankte sich artig, die Führung für den Gastgeber. Rust antwortete mit wütenden Angriffen, mit Fortdauer der Partie biss man sich jedoch immer mehr die Zähne an den Gastgebern aus. Nach einem kleinen Ping Pong Duell im 16er landete nach 78 Minuten schließlich die Kugel bei Phillip März und dieser schloss aus kurzer Distanz ab. Steinbrunn macht damit einen gewaltigen Schritt Richtung II.Liga Nord! Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen Steinbrunn in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Der Defensivverbund des Gastgebers steht nahezu felsenfest. Am Samstag muss Steinbrunn beim UFC Podersdorf am See ran, zeitgleich wird der SC Rust von Gols in Empfang genommen.

"Die erste Halbzeit war noch ausgeglichen, in der zweiten haben wir aber das Kommando übernommen und uns am Ende auch verdient durchgesetzt", so Steinbrunns Erfolgscoach Christian Meitz.

Die Besten: Kevin Varga, Lukas Mock (beide Steinbrunn)

1. Klasse Nord: Steinbrunn – SC Freistadt Rust, 2:0 (0:0)

78 Phillip Maerz 2:0

51 Andreas Lemut 1:0