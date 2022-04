Souveräner Erfolg bei Jois - Oggau bleibt im Aufstiegsrennen

Details Montag, 11. April 2022 12:46

Mit 0:3 verlor Jois am vergangenen Samstag zu Hause deutlich gegen Oggau. Der UFC Oggau ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Jois aufgrund einer sarken ersten Halbzeit einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte Oggau als 2:0-Sieger Profit aus dem Heimvorteil gezogen.

Die Partie begann auf beiden Seiten eher ruhig, nach und nach übernahm Oggau das Kommando und kam nach einem Eckball dann zur Führung, in der Mitte musste Schmit nur mehr Danke sagen. Oggau war überlegen, ohne jetzt die großen Chancen zu haben, ein Fehler in der Hintermannschaft führte dann zum zweiten Treffer, erneut war es Schmit, der Goalie Kostolansky vor dem Tor keine Chance ließ, mit dem Ergebnis ging es in de Halbzeit.

Werner im Nachsetzen

Im zweiten Durchgang zogen die Oggauer sich dann zurück, Jois hatte jetzt mehr vom Spiel und war deutlich präsenter als in der ersten Halbzeit, man fand durch Zilhavy und Akbiyik auch zwei gute Möglichkeiten vor, im Gegenzug nutzte Andreas Werner jedoch im Nachsetzen den zweiten Versuch zum 0:3 nach einem Konter, Jois hatte da schon alles auf eine Karte gesetzt. Der UFC Oggau hat nach dem souveränen Erfolg über Jois weiter die dritte Tabellenposition inne. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück von Oggau. Insgesamt erst 14-mal gelang es dem Gegner, dem UFC Oggau zu überlisten. Nächster Prüfstein für Jois ist der ASV Raiffeisenbank Zurndorf auf gegnerischer Anlage (Samstag, 16:30). Der UFC Oggau misst sich zur selben Zeit mit Breitenbrunn.

"Wir waren erste Halbzeit nicht vorhanden, sind leider erst im zweiten Durchgang wach geworden, deshalb geht der Sieg von Oggau auch in Ordnung", so Jois OBmann Stv. Christian Scherry.

Die Besten: Kevin Schmit, Lukas Hanifl (beide Oggau)

1. Klasse Nord: Jois – UFC Oggau, 0:3 (0:2)

88 Andreas Werner 0:3

37 Kevin Schmit 0:2

13 Kevin Schmit 0:1