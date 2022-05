Der ASV Steinbrunn sichert sich mit einem späten Remis in Oggau den Meistertitel!

Details Sonntag, 22. Mai 2022 15:45

Späte Entscheidung im Titelkampf der 1.Klasse Nord! Der UFC Oggau und Steinbrunn trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Im Hinspiel hatte das Endresultat 1:1 gelautet. Dieser eine Punkt reichte den Steinbrunnern zum Gewinn der Meisterschaft!

Beide Mannschaften schenkten sich zu Beginn nichts, Oggau wollte die Heimstärke demonstrieren, Steinbrunn wollte Wiedergutmachung nach dem bitteren 2:5 gegen Illmitz in der Vorwoche! Nach den ersten 45 Minuten ging es aber für Oggau und Steinbrunn ohne Torerfolg in die Kabinen, beide Teams konnten ihre Möglichkeiten nicht nutzen.

Spätes Tor sorgt für großen Jubel

Im zweiten Durchgang schrieben die Oggauer dann erstmals an! Andreas Werner brach für den UFC Oggau den Bann und markierte in der 62. Minute die Führung, die zu diesem Zeitpunkt nicht unverdent war. Alls rechnete schon mit einem Oggauer Erfolg. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Steinbrunn für einen Treffer sorgte (94.), Patrick Schöttel war der gefeierte Held, der sich aber dabei auch die Ampelkarte abholte. Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich Oggau und Steinbrunn mit einem Unentschieden und genau dieses reicht den Steinbrunnern zum Titelgewinn, nach einer wirklich starken Saison der Steinbrunner wohl auch richtig verdient.

"Das es am Schluss in Oggau dann noch geklappt hat, freut uns natürlich sehr. Wir sind stolz auf die Burschen und sind froh, dass wir bereits drei Spieltage vor Ende den Titel bejubeln können", so Steinbrunns Meistertrainer Christian Meitz.

Die Besten: Pauschallob

1. Klasse Nord: UFC Oggau – Steinbrunn, 1:1 (0:0)

94 Patrick Schoettel 1:1

62 Andreas Werner 1:0