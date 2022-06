Halbturn schafft das beinahe Unmögliche - Aufstieg in die II.Liga fixiert!

Details Montag, 13. Juni 2022 14:17

Was für eine Rückrunde für den USV Halbturn! Nachdem man in der Hinrunde nur mäßig überzeugen konnte, sprengte man in der Rückrunde beinahe alle Grenzen, man geht nicht nur als bestes Rückrundenteam in die Saisonpause, durch die Niederlage von Rust schaffte man sogar das Husarenstück - den Aufstieg in die II.Liga Nord!

Halbturn begann das Spiel auch so, wie man sich das von einem Aufstiegskandidaten erwarten durfte. Zurndorf geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Erik Takac das schnelle 1:0 für Halbturn erzielte. Simon Marko erhöhte den Vorsprung von Halbturn nach 17 Minuten auf 2:0, alles war also auf Schiene. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Thomas Zinkl das 3:0 nach (42.), Zurndorf war in den ersten 45 Minuten so gut wie chancenlos. Nach dem souveränen Auftreten von Halbturn überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand.

Gewissheit nach 90 Minuten

In der zweiten Halbzeit kamen die Zurndorfer zwar kurz zur Ergebniskosmetik, der Treffer von Jakub Hrncar war jedoch nur ein kurzes Aufbäumen. Denn Simon Marko und Jonas Zinkl sorgten für die Entscheidung. Zurndorf konnte am Ende durch meixner und erneut Hrncar zwar noch etwas am Ergebnis schrauben, doch die letzten Minuten in Halbturn wurden nur mehr am Ligaportal Ticker verbracht und am Ende war es dann Gewissheit - durch die Niederlage von Rust im Derby gegen Oggau konnte man den Aufstieg in die II.Liga Nord fixieren! Aufgrund der überragenden Rückrunde mit Trainerfuchs Peter Herglotz ist dies am Ende wohl auch mehr als verdient!

1. Klasse Nord: Halbturn – ASV Raiffeisenbank Zurndorf, 6:3 (3:0)

88 Jakub Hrncar 6:3

87 David Meixner 6:2

67 Jonas Zinkl 6:1

57 Simon Marko 5:1

54 Erik Takac 4:1

51 Jakub Hrncar 3:1

42 Thomas Zinkl 3:0

17 Simon Marko 2:0

9 Erik Takac 1:0