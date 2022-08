Remis zwischen Jois und neu formierten Neudorfern zu Beginn der Saison

Details Sonntag, 07. August 2022 17:46

Auch in der 1.Klasse Nord läuft die Kugel nach der kurzen Sommerpause wieder, zum Auftakt standen sich Jois und die SpG Neudorf/ Parndorf gegenüber. Neudorf hatte eine turbulente Pause hinter sich, nachdem man ab sofort quasi mit einer jungen Parndorfer Truppe aufrennt und es einige Veränderungen gab, das erste Spiel machte dabei bereits Lust auf Mehr.

Neudorf kam etwas besser ins Spiel und versuchte, die Begegnung bereits in den ersten 45 Minuten zu diktieren unter den Augen von ÖFB Präsident Gerhard Miletich. Jois hatte offensiv nicht viel zu bieten, stand hinten jedoch gut. Neudorf war nur durch enen Weitschuss gefährlich und bei einer Chance von Schuber, als Jois den Ball hinten verjuxte. Kientzl konnte jedoch auf der Linie klären. Wenig später war man kurz vor der Pause jedoch machtlos, Huber mit einem Querschläger nach einer Ecke und Panic sagte Danke, er nahm den Ball volley. Mit der knappen Führung ging es in die Pause.

3 Ausschlüsse am Ende

In den zweiten 45 Minuten wurden die Hausherren jetzt aktiver, wenig später kam man auch zum Ausgleich. Nach einem ruhenden Ball bekamen die Gäste die Kugel nicht weg, Luis Steurer war bei seinem ersten Kampfmannschaftsspiel zur Stelle und setzte den Ball trocken ins lange Eck. Danach wurde das Spiel etwas langsamer, bis der Unparteiische dann für Spannung sorgte, als er insgesamt 3 Joiser ausschloss in einer Aktion, wütende Proteste der Joiser waren die Folge. Zum Ende hatten beide Teams dann noch die Chancen, dass Spiel zu gewinnen, für Neudorf vergab Schuber aus guter Position, für Jois kam Huber nach einem Hlinka Zuspiel etwas zu spät. Am Ende teilten sich beide Teams die Punkte.

"Wir können mit dem Punkt leben, Neudorf war in der ersten Halbzeit klar besser, wir sind dann in der zweiten Halbzeit erst wach geworden. Die Ausschlüsse haben allerdings einen bitteren Beigeschmack. Wir wissen schon, dass wir auch an der Disziplin arbeiten müssen im Team, doch sich auch solche Sachen von einem Schiedsrichter gefallen lassen zu müssen und solch einer Arroganz ausgeliefert zu sein, macht schon etwas traurig auch", so Jois Obmann Stv. Christian Scherry.

1. Klasse Nord: Jois – SpG Neudorf/Parndorf, 1:1 (0:0)

49 Luis Steurer 1:1

46 Aleksandar Panic 0:1