Schnellstart von Scheiblhofer reicht am Ende aus

Zweite Niederlage für den FC Hill Jois am Wochenende. Gegen Apetlon musste man nach einem Tausendguldenschuss eine knappe Niederlage hinnehmen, am Ende reichte ein unfassbarer Treffer zum Sieg für die Seewinkler.

Und der kuriose Treffer fiel bereits relativ früh. Für das erste Tor sorgte Horst Scheiblhofer, er wollte eigentlich seine Vordermänner in Szene setzen, der lange Ball riss ihm jedoch ab und senkte sich hinter Jois Goalie Kostolansky, der dabei nicht gut aussah, in den Kasten! In der Folge plätscherte das Spiel dahin, Apetlon fand gegen gut gestaffelte Joiser nur schwer ein Durchkommen, Jois war offensiv etwas zu harmlos, so blieb es bei der Pausenführung für den SCA.

Apetlon rettet Vorsprung über die Zeit

In den zweiten 45 Minuten dasselbe Bild, Apetlon tat sich meiste Zeit schwer, Jois riskierte nach einiger Zeit etwas mehr und kam gegen Ende auch zu zwei guten Möglichkeiten, die jedoch ungenutzt blieben. Apetlon verpasste es im Gegenzug aber, den Sack zu zumacen und so blieb es bis zum Ende spannend, ehe die Seewinkler sich als Sieger feiern lassen durften, da Jois in der Schlussphase die klaren Möglichkeiten fehlten, obwohl man alles nach vorne warf. Am kommenden Samstag trifft Jois auf den UFC Oggau, Apetlon spielt tags darauf gegen Gols zu Hause.

"Das Tor war etwas unglücklich für uns, in der Folge glaube ich, dass ein Remis verdienter gewesen wäre, Schade drum", so Jois Obmann Stv. Christian Scherry.

1. Klasse Nord: Jois – Apetlon, 0:1 (0:1)

