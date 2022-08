Kummer trifft: SC Rust deklassiert Breitenbrunn

Details Montag, 22. August 2022 12:33

Kantersieg für den SC Rust in der 1.Klasse Nord! Breitenbrunn kam gegen den SC Freistadt Rust mit 0:6 unter die Räder, dass Spiel war jedoch vor allem in den ersten Minuten ausgegllichener als es den Anschein hatte.

Rust verpennte den Start ins Spiel etwas, Breitenbrunn hatte in den ersten Minuten zwei gute Möglichkeiten, doch man verpasste das schnelle Tor, danach überahm Rust das Kommando. Mit einem schnellen Doppelpack (22./25.) zum 2:0 schockte Jan Kummer Breitenbrunn, danach war das Spiel mehr oder weniger bereits gelaufen. Den Vorsprung vom SC Rust ließ Alexander Astner in der 35. Minute anwachsen. Der dominante Vortrag der Heimmannschaft im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Rust mit starker Vorstellung

Auch in der zweiten Halbzeit waren die Hausherren überlegen. Peter Rajzinger überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für den SC Freistadt Rust (48.). Das 5:0 für den SC Rust stellte Kummer sicher. In der 64. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Izudin Mandalovic besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für Rust (78.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr Rust einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte. Breitenbrunn verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem siebten Rang. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein. Am kommenden Freitag trifft der der SC Rust auf den SC Frauenkirchen, Breitenbrunn spielt tags darauf gegen den ASV Raiffeisenbank Zurndorf.

"Wir haben das Spiel wie üblich zu Beginn etwas verschlafen, danach war es eine kleine Sache", so Rusts Sektionsleiter Stagl.

1. Klasse Nord: SC Freistadt Rust – Breitenbrunn, 6:0 (3:0)

78 Izudin Mandalovic 6:0

64 Jan Kummer 5:0

48 Peter Rajzinger 4:0

35 Alexander Astner 3:0

25 Jan Kummer 2:0

22 Jan Kummer 1:0