Jois weiter im freien Fall - Zurndorf siegt klar

Details Dienstag, 27. September 2022 01:34

Jois konnte dem ASV Zurndorf nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel am Wochenende mit 0:3. Pflichtgemäß strich Zurndorf gegen Jois drei Zähler ein, obwohl man in der ersten Halbzeit durchaus Probleme hatte.

Denn die bessere mannschaft in Durchgang Eins war Jois, es fehlten jedoch die klaren Tormöglichkeiten, dennoch ging man wieder mit einem Rückstand in die Pause. Für die 1:0-Führung war Mario Unger verantwortlich, der einen Kopfball perfekt aber unbedrängt in die Maschen setzte. Vor 100 Zuschauern war der Stürmer zur Stelle. Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Andreas Mayerhofer zum 2:0 zugunsten vom ASV Raiffeisenbank Zurndorf (41.), ein Tausendguldenschuss fan d den Wes ins Kreuzeck. Es waren die Gäste, die also zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Zurndorf ohne Probleme

In den zweiten 45 Minuten waren die Gäste dann klar besser, Jois hatte durch Huber und Kizildag zwei Halbchancen. Radoslav Kristan gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den ASV Zurndorf (83.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Zurndorf Jois am Ende doch klar mit 3:0. Jois findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13, zudem stellt man die schlechteste Defensive und die schlechteste Offensive der Liga. Am kommenden Sonntag trifft Jois auf den SC Eisenstadt 1907, der ASV Raiffeisenbank Zurndorf spielt tags zuvor gegen den UFC Oggau.

"Wieder waren wir in den ersten 45 Minuten wirklich gut dabei, doch wieder reicht es nicht. Mehr will ich dazu nicht sagen aktuell", so Jois Obmann Stv. Christian Scherry

1. Klasse Nord: Jois – ASV Raiffeisenbank Zurndorf, 0:3 (0:2)

83 Radoslav Kristan 0:3

41 Andreas Mayerhofer 0:2

37 Mario Unger 0:1