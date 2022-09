Nächster Erfolg für Breitenbrunn

Details Dienstag, 27. September 2022 02:48

Mit 1:2 verlor Apetlon am vergangenen Sonntag zu Hause gegen Breitenbrunn. Hundertprozentig überzeugen konnte Breitenbrunn dabei jedoch nicht, da man jedoch lange Zeit sogar einen Mann weniger war, war der Sieg umso bemerkenswert.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gast bereits in Front. Martin Kocis markierte in der ersten Minute die Führung. Für das zweite Tor des Spitzenreiters war Christoph Schneider verantwortlich, der in der 25. Minute das 2:0 besorgte. Christiano Grigorio Barbosa Filho verkürzte für Apetlon später in der 36. Minute auf 1:2. Obwohl Breitenbrunn nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Apetlon zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Bei Apetlon präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (18). Mit 13 Punkten auf der Habenseite steht das Heimteam derzeit auf dem sechsten Rang. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Apetlon bei.

Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Breitenbrunn ist die funktionierende Defensive, die erst acht Gegentreffer hinnehmen musste. Nur einmal gab sich Breitenbrunn bisher geschlagen. Breitenbrunn scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Apetlon tritt kommenden Freitag, um 18:00 Uhr, bei SC Neusiedl am See Ib an. Einen Tag später empfängt Breitenbrunn SC Frauenkirchen.

1. Klasse Nord: Apetlon – Breitenbrunn, 1:2 (1:2)

36 Christiano Grigorio Barbosa Filho 1:2

25 Christoph Schneider 0:2

1 Martin Kocis 0:1