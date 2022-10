Gols schießt Jois ab!

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 20:15

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Jois und Gols mit dem Endstand von 2:8. Als Favorit rein – als Sieger raus. Gols hat alle Erwartungen erfüllt.

Thomas Kettner brachte den Ball zum 1:0 zugunsten der Gäste über die Linie (20.). Für das 2:0 von Gols zeichnete Fabian Ziniel verantwortlich (22.). Robert Glenda brachte Gols in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (25.). Für den nächsten Erfolgsmoment von Gols sorgte Ziniel (29.), ehe Kettner das 5:0 markierte (44.). In Durchgang eins war Jois komplett von der Rolle und schaute zur Pause auf einen wahrhaft deprimierenden Rückstand.



In der 47. Minute brachte Patrik Huber den Ball im Netz von Gols unter. Wolfgang Roiss baute den Vorsprung von Gols in der 50. Minute aus. Ahmet Sert verkürzte für Jois später in der 58. Minute auf 2:6. Das 7:2 für Gols stellte Glenda sicher. In der 66. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Mit dem Tor zum 8:2 steuerte Ziniel bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (78.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr Gols einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Jois findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr der Gastgeber im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 36 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 1. Klasse Nord. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Jois etwas bescheiden daher. Lediglich einen Punkt ergatterte Jois.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Jois festigte Gols den zweiten Tabellenplatz. Die Offensivabteilung von Gols funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 27-mal zu. Sieben Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Gols.

Nach der klaren Niederlage gegen Gols ist Jois weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse Nord.

Am nächsten Samstag reist Jois zu UFC Podersdorf am See, zeitgleich empfängt Gols UFC Oggau.

1. Klasse Nord: Jois – Gols, 2:8 (0:5)

78 Fabian Ziniel 2:8

66 Robert Glenda 2:7

58 Ahmet Sert 2:6

50 Wolfgang Roiss 1:6

47 Patrik Huber 1:5

44 Thomas Kettner 0:5

29 Fabian Ziniel 0:4

25 Robert Glenda 0:3

22 Fabian Ziniel 0:2

20 Thomas Kettner 0:1