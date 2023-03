Frauenkirchen gewinnt intensives Spiel gegen Oggau

Details Montag, 20. März 2023 09:57

Zum lang ersehnten Auftakt der Rückrunde in der 1. Klasse Nord empfing am Sonntag der SC Frauenkirchen den UFC Oggau zu einem Meisterschaftsspiel, indem es für die Hausherren darum ging, sich mit einem Sieg dem Tabellenführer Breitenbrunn auf den Fersen zu bleiben. In einem kampfbetonten Match, beide Mannschaften waren sich ebenbürtig, konnten die Hausherren den Sieg für sich verbuchen und rücken näher an die Tabellenspitze vor, zumal Breitenbrunn sein Spiel gegen Nickelsdorf verloren hat.

Offener Schlagabtausch

In der Anfangsphase der Begegnung spielten beide Mannschaften einen offensiven Fußball, jedes Team wollte so schnell wie möglich in Führung zu gehen. Bei den Hausherren waren es Julian Schmid, Lukas Kissak und Tomas Szöllös, die Torchancen vorfanden, es waren keine hochkarätige, sondern nur sogenannte Halbchancen. Bei den Gästen waren Kevin Schmit und Julian Salomon, die Tormöglichkeiten vorfanden, welche zwingender waren als die der Heimischen. Da noch keine Tore gefallen sind, wurden die Seiten mit dem torlosen Remis gewechselt.

Glückliches Tor der Hausherren

In der zweiten Halbzeit dasselbe Bild, beide Team wollten weiterhin den Führungstreffer erzielen, gelungen ist es den Hausherren, als nach einem Gestocher in der 60. Minute im Strafraum der Auswärtigen plötzlich der Ball im Tor der Gäste landete, Lukas Kissak war der glückliche Torschütze. In der Folge gab es weitere Torchancen, ein Kopfball von Kevin Kurcsis landete an der Latte, in einer eins zu eins Situation war es Lukas Hanifl, der Juraj Kiss am Einschuss zum 2:0 hinderte. In dieser Phase der Begegnung verabsäumten es die Heimischen, den Sack zuzumachen, sodass sie bis zum Schlusspfiff um den Sieg zittern mussten.

Stimme zum Spiel

Kevin Kurcsis, Sektionsleiter SC Frauenkirchen:

„Das war heute eine Kampfpartie, welche wir schlussendlich knapp gewinnen konnten. Die Oggauer haben uns alles abverlangt und hatten viele Torchancen, konnten diese aber nicht verwerten. Für uns ist das Endergebnis wichtig, denn die drei Punkte nehmen wir gerne mit. Besonders stolz sind wir auf unsere Defensivabteilung, wir haben in vierzehn Begegnungen nur neun Gegentore bekommen.“

