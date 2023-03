Neudorf/Parndorf Juniors gewinnen in Oggau allen voran dank starker erster Hälfte

Details Samstag, 25. März 2023 18:57

Am Samstag trafen UFC Oggau und SpG Neudorf/Parndorf Juniors im Rahmen des 15. Spieltages in der 1. Klasse Nord aufeinander. Das Match entschieden die Gäste mit 4:2 für sich. Im Hinspiel hatte es keinen Sieger gegeben. Die Mannschaften hatten sich mit einem 1:1 voneinander getrennt.

Grundstein in Akt eins

In der 23. Minute traf Neudorf/Parndorf Jrs. durch Daniel Hans-Juergen Lamster zum ersten Mal ins Schwarze und stellte auf 1:0 für den Gast. Sebastian Schuber erhöhte auf 2:0 (24.). Mit dem 3:0 durch Christopher Pinter schien die Partie bereits in der 26. Minute mit Neudorf/Parndorf Juniors einen sicheren Sieger zu haben. Bis zur Pause hielt die Defensive von Oggau dicht, sodass sich der Vorsprung von Neudorf/Parndorf Jrs. nicht weiter vergrößerte. In der 50. Minute brachte Kevin Schmit das Netz für UFC Oggau zum Zappeln und sorgte zumindest für ein Lebenszeichen der Heimelf, das 1:3 war herbeigeführt. Für das 4:1 von SpG Neudorf/Parndorf Juniors sorgte Sebastian Schuber, der in Minute 70 zur Stelle war und endgültig die Entscheidung herbeiführte. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Andreas Werner für einen Treffer sorgte (91.), der den 2:5-Endstand mit sich brachte.

Fünf Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Oggau, sodass man lediglich drei Punkte holte.

Neudorf/Parndorf Jrs. ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die vierte Position vorgerückt. Der Gast knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Neudorf/Parndorf Jrs. acht Siege, vier Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist SpG Neudorf/Parndorf Juniors so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

UFC Oggau tritt am kommenden Samstag bei ASV Sonnenberg Hornstein an, Neudorf/Parndorf Juniors empfängt am selben Tag Nickelsdorf.

1. Klasse Nord: UFC Oggau – SpG Neudorf/Parndorf Juniors, 2:4 (0:3)

91 Andreas Werner 2:4

70 Sebastian Schuber 1:4

50 Kevin Schmit 1:3

26 Christopher Pinter 0:3

24 Sebastian Schuber 0:2

23 Daniel Hans-Juergen Lamster 0:1

