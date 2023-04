Spitzenreiter Breitenbrunn erteilt SC Rust eine gehörige Lehrstunde

Details Sonntag, 02. April 2023 07:31

Am Samstagnachmittag ließ der Leader Breitenbrunn gegen den SC Rust keine Zweifel an seiner Vormachtstellung aufkommen und gewann im Zuge der 16. Runde souverän mit 5:1 vor heimischer Kulisse. SC Freistadt Rust war im Hinspiel gegen Breitenbrunn in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 6:0-Sieg eingefahren.

Einseitige Angelegenheit

Martin Kocis brachte sein Team in der 15. Minute nach vorn und ließ die Hausherren damit früh in Richtung Siegerstraße abbiegen. Luke Strahammer erhöhte für Breitenbrunn auf 2:0 (18.). Maximilian Moro legte in der 22. Minute zum 3:0 für den Tabellenprimus nach - spätestens zu diesem Zeitpunkte konnte von einer Vorentscheidung gesprochen werden. Christian Kovacs verkürzte für SC Rust später in der 36. Minute auf 1:3. Mit der Führung für Breitenbrunn ging es in die Kabine. Das 4:1 für das Heimteam stellte Moro sicher. In der 54. Minute traf er zum zweiten Mal in der Partie. David Valek besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Breitenbrunn (87.), der den Schlusspunkt setzte - der 5:1-Kantersieg war perfekt.

Mit dem Sieg knüpfte Breitenbrunn an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Breitenbrunn elf Siege und ein Remis für sich, während es nur vier Niederlagen setzte.

SC Rust findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Fünf Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Breitenbrunn stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) bei ASV Raiffeisenbank Zurndorf vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SC Rust SC Frauenkirchen.

1. Klasse Nord: Breitenbrunn – SC Freistadt Rust, 5:1 (3:1)

87 David Valek 5:1

54 Maximilian Moro 4:1

36 Christian Kovacs 3:1

22 Maximilian Moro 3:0

18 Luke Strahammer 2:0

15 Martin Kocis 1:0

