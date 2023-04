Gols nach Heimsieg über Eisenstadt weiter im Gleichschritt mit SC Breitenbrunn unterwegs

Details Sonntag, 02. April 2023 08:20

Gols ließ am Samstagnachmittag im Zuge der 16. Runde in der 1. Klasse Nord keine Zweifel an seiner Favoritenrolle aufkommen und feierten einen souveränen 3:1-Heimerfolg. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen Gols beim Stand von 3:1 zum Sieger gemacht.

Entscheidung erst nach dem Kabinengang

Pascal Krikler brachte sein Team in der 22. Minute nach vorn und besorgte das 1:0. Jetzt erst recht, dachte sich Dominik Jakovljevic, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (26.) und zugunsten Eisenstadts das 1:1 sicherstellte. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Den Hausherren gelang nach exakt einer Stunde Nettospielzeit der neuerliche Führungstreffer in Person von Lukas Michael Zwinger. Noch schwieriger wurde die Ausgangslage für den Gast in der 72. Minute, als Kevin Kusolitsch mit der Ampelkarte vom Feld flog. Für das dritte Tor von Gols war Robert Glenda verantwortlich, der in der 77. Minute das 3:1 besorgte und damit endgültig die Entscheidung herbeiführte.

Die Saison von Gols verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt holten die Hausherren nun schon elf Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst vier Niederlagen setzte.

Eisenstadt 1907 muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden bleiben die Gäste Vorletzter.

Mit 34 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Gols eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Eisenstadt 1907 nach fünf Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Am kommenden Samstag trifft Gols auf Apetlon, SC Eisenstadt 1907 spielt tags darauf gegen UFC Podersdorf am See.

1. Klasse Nord: Gols – SC Eisenstadt 1907, 3:1 (1:1)

77 Robert Glenda 3:1

60 Lukas Michael Zwinger 2:1

26 Dominik Jakovljevic 1:1

22 Pascal Krikler 1:0

