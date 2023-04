SC Apetlon feiert ungefährdeten Sieg gegen FC Jois

Details Montag, 03. April 2023 09:14

Der SC Apetlon ist gut in die Rückrunde der 1. Klasse Nord gestartet, nach einem Remis gegen Hornstein fertigte man den SC Eisenstadt mit einem 6:1 Auswärtssieg ab. Nun kommt der Tabellenletzte FC Jois zu den „Franzosen“ auf Besuch. In einem ansehnlichen Fußballspiel, in dem die Hausherren die erste Halbzeit klar beherrschten, in der zweiten Spielhälfte aber nachließen, war es schlussendlich mit 3:0 ein verdienter Sieg für die Einheimischen.

Überlegene Hausherren

Kaum hatte der Schiedsrichter das Spiel angepfiffen, gab es eine hochkarätige Torchance für die Heimischen, nach einem hohen Pressing kamen die Gastgeber zum Ballbesitz, Christiano Grigorio Barbosa Filho startete ein Solo Richtung Joiser Tor, scheitere aber am Goalie der Gäste. Das hätte das 1:0 sein können oder müssen. Die Heimischen blieben weiter am Drücker und in der 23. Minute war es Sebastian Joel Lentsch, der einen Nachschuss im Tor der Auswärtigen zur 1:0 Führung versenkte. Nur fünf Minuten später ein schön vorgetragener Angriff auf der Seite, eine zielgenaue Flanke von Andrej Nemec und Christiano Grigorio Barbosa Filho war mit dem Kopf zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Auch die Gäste hatten ihre Torchancen, konnten diese aber nicht verwerten. Somit wurden mit dem 2:0 Vorsprung der Hausherren ist Seiten gewechselt.

Die Gäste wurden stärker

In der zweiten Halbzeit verflachte die Partie zusehends, die Hausherren machten zu wenig für den Spielaufbau, dadurch kamen die Gäste besser ins Spiel, ohne am Ergebnis etwas ändern zu können. Das Spiel plätscherte ohne bemerkenswerte Torraumszenen vor sich hin, die Gäste kamen des Öfteren gefährlich vor das Tor der Heimischen, ein Torerfolg blieb ihnen aber verwehrt. Als in der 84. Minute Jan Spodniak allein auf das Tor der Gäste zusteuerte und den Goalie erst im Nachschuss überwinden konnte und das 3:0 erzielt, war das Spiel gelaufen.

Stimme zum Spiel

Christian Pinter, Trainer SC Apetlon:

„Wir sind gut in die erste Halbzeit hinein gestartet und waren die überlegene Mannschaft und haben auch zwei Tore erzielt, was bei einer besseren Chancenauswertung mehr sein hätte können. In der zweiten Halbzeit hat meine Mannschaft einfach zu wenig für den Spielaufbau gemacht und wir können von Glück reden, dass die Joiser in dieser Phase der Begegnung nicht den Anschlusstreffer erzielt haben. Mit dem 3:0 war dann der Kuchen gegessen und es war ein verdienter Sieg meiner Mannschaft.“

