Trotz Unterzahl: Zwei späte Treffer bringen Breitenbrunn drei Punkte bei Zurndorf

Am Samstagnachmittag konnte Breitenbrunn im Zuge der 17. Runde der 1. Klasse Nord drei Zähler gegen Zurndorf verbuchen, als man sich trotz numerischer Unterzahl mit 2:0 durchsetzen konnte. Breitenbrunn war im Hinspiel gegen ASV Zurndorf zu einem knappen 1:0-Sieg gekommen.

Mit zwei späten Toren an den Platz der Sonne

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. In der 58. Minute schickte der Unparteiische Julian Millner von Breitenbrunn mit Rot vom Platz - was die Aufgabe für den Gast vermeintlich nicht einfacher scheinen ließ. Doch dann legten die Gäste los: Martin Hudak brach für den Tabellenprimus den Bann und markierte in der 85. Minute die Führung. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Martin Kocis für einen weiteren Treffer sorgte (93.) und das 0:2 markierte. Ein starker Auftritt ermöglichte Breitenbrunn am Samstag trotz Unterzahl einen Erfolg gegen Zurndorf.

Mit 31 Punkten auf der Habenseite steht ASV Raiffeisenbank Zurndorf derzeit auf dem vierten Rang. Die gute Bilanz der Heimmannschaft hat einen kleinen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte ASV Zurndorf bisher neun Siege, vier Remis und vier Niederlagen.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – Breitenbrunn ist weiter auf Kurs. Die bisherige Spielzeit der Gäste ist weiter von Erfolg gekrönt. Breitenbrunn verbuchte insgesamt zwölf Siege und ein Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen. Breitenbrunn ist seit drei Spielen unbezwungen und konnte nun die Tabellenführung übernehmen.

Am kommenden Sonntag tritt Zurndorf bei SC Frauenkirchen an, während Breitenbrunn zwei Tage zuvor SC Eisenstadt 1907 empfängt.

1. Klasse Nord: ASV Raiffeisenbank Zurndorf – Breitenbrunn, 0:2 (0:0)

93 Martin Kocis 0:2

85 Martin Hudak 0:1

