Doppelpacker Rybansky lässt Nickelsdorf über Auswärtserfolg bei Jois jubeln

Nickelsdorf wurde am Samstag im Zuge der 18. Runde seiner Favoritenrolle bei Schlusslicht Jois gerecht und gewann mit 2:0. Im Hinspiel hatte Nickelsdorf keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 4:1 gewonnen.

Zwei Treffer zum Auswärtserfolg

Jois geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Matus Rybansky das schnelle 1:0 für Nickelsdorf erzielte. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Mit dem 2:0 sicherte Rybansky Nickelsdorf nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (89.). In der 90. Minute erhielt Christoph Fasching die Gelb-Rote Karte, sodass Jois in den letzten Momenten in Unterzahl agieren musste. Unter dem Strich verbuchte Nickelsdorf gegen das Schlusslicht einen 2:0-Sieg.

Mit 57 Gegentreffern hat Jois schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur sieben Tore. Das heißt, die Heimmannschaft musste durchschnittlich 3,17 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Jois musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Jois insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Nachdem Nickelsdorf hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist der Gast weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Neun Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat Nickelsdorf derzeit auf dem Konto. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Nickelsdorf zu besiegen.

Jois tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei NSC Juniors an. Einen Tag später empfängt Nickelsdorf UFC Oggau.

1. Klasse Nord: Jois – Nickelsdorf, 0:2 (0:1)

89 Matus Rybansky 0:2

9 Matus Rybansky 0:1

