Spiel gedreht: Podersdorf mit dem Heimsieg gegen Gols

UFC Podersdorf am See kam am Samstag zu einem 2:1-Erfolg gegen Gols, als man sich im Rahmen der 18. Runde gegenüberstand. Bereits das Hinspiel hatte Gols für sich entschieden und einen 3:1-Sieg gefeiert.

Podersdorf mit dem Turnaround

Für den Führungstreffer der Gäste zeichnete Thomas Kettner verantwortlich (27.), der alledings nicht lange Bestand hatte. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Jaroslav Hrdina bereits wenig später besorgte (31.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen, doch fanden in Summe die Hausherren - auch durch einen Stangenschuss - die etwas besseren Möglichkeiten vor. Remis lautete das Zwischenresultat. Podersdorf brachte den Ball zum 2:1 über die Linie (71.) und stellte die Weichen mit einem satten Volley-Schuss ins lange Eck auf Sieg - das Spiel war gedreht. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten des Gastgebers.

Die drei Punkte brachten für UFC Podersdorf a. S. keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Podersdorf bessert seine eher Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und elf Pleiten.

Die Niederlage von Gols zog im Klassement keine Folgen nach sich. Die gute Bilanz von Gols hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte man bisher elf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Während UFC Podersdorf am See am kommenden Samstag Apetlon empfängt, bekommt es Gols am selben Tag mit Breitenbrunn zu tun.

1. Klasse Nord: UFC Podersdorf am See – Gols, 2:1 (1:1)

71 Peter Puespoek 2:1

31 Jaroslav Hrdina 1:1

27 Thomas Kettner 0:1

