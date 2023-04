Das Schlusslicht knapp gebogen: NSC Juniors bezwingen Jois

Details Freitag, 21. April 2023 23:16

NSC Juniors und Jois lieferten sich ein wahres Torfestival, das am Freitagabend schließlich mit 4:3 endete. Das Hinspiel war mit einer 0:4-Klatsche für Jois geendet.

Packendes Match

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag NSC Juniors bereits in Front. Marc Kobor markierte in der vierten Minute die Führung. Für das erste Tor von Jois war Lubomir Kordanic verantwortlich, der in der 20. Minute das 1:1 besorgte. Marek Matias brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des Tabellenletzten über die Linie (38.), damit konnten die Gäste die Partie zwischenzeitlich sogar zu ihrem Gunsten drehen. Wer glaubte, NSC Juniors sei geschockt, irrte. Nikolaus Reiterits machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (40.) und traf zum mental wertvollen Zeitpunkt zum 2:2. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In der 68. Minute ging NSC Juniors durch den zweiten Treffer von Marc Kobor in Führung. Matej Maas erhöhte den Vorsprung des Gastgebers nach 77 Minuten auf 4:2. NSC Juniors musste den Treffer von Patrik Huber zum 3:4 hinnehmen (82.). Zum Schluss feierte NSC Juniors einen dreifachen Punktgewinn gegen Jois.

Die Leistungssteigerung von NSC Juniors lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo NSC Juniors einen deutlich verbesserten dritten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang neun ab. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte NSC Juniors im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz.

Gegen NSC Juniors verlor Jois bereits das vierte Ligaspiel am Stück.

NSC Juniors tritt am kommenden Samstag bei UFC Oggau an, Jois empfängt am selben Tag SC Freistadt Rust.

1. Klasse Nord: NSC Juniors – Jois, 4:3 (2:2)

82 Patrik Huber 4:3

77 Matej Maas 4:2

67 Marc Kobor 3:2

40 Nikolaus Reiterits 2:2

38 Marek Matias 1:2

20 Lubomir Kordanic 1:1

4 Marc Kobor 1:0

