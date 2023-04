Dank Triplepacker Rybansky zum Sieg: Nickelsdorf mit Erfolg über Oggau

Details Samstag, 22. April 2023 21:25

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von Nickelsdorf. Die Heimmannschaft setzte sich mit einem 3:1 gegen UFC Oggau durch, als man sich im Rahmen der 19. Runde zu behaupten wusste. Das Hinspiel war mit einer herben 0:4-Abreibung aus Sicht von UFC Oggau zu Ende gegangen.

Klare Verhältnisse dank eines Mannes

Mit einem schnellen Doppelpack (25./27.) zum 2:0 schockte Matus Rybansky die Gäste und ließ früh von einer Vorentscheidung sprechen. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Für das 3:0 von Nickelsdorf sorgte abermals Rybansky, der in Minute 81 zur Stelle war und den Dreipunkter für die Heimischen bereits sicherstellte. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Andreas Werner für einen Treffer sorgte (92.) und zumindest ein Ehrentor bejubelt werden durfte. Letzten Endes ging Nickelsdorf im Duell mit Oggau als Sieger hervor.

Auf sechstem Rang hielt sich Nickelsdorf in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die erste Position inne. Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Nickelsdorf auf den dritten Rang kletterte. Mit 42 geschossenen Toren gehört Nickelsdorf offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Nord. Mit dem Sieg baute Nickelsdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Nickelsdorf zehn Siege, fünf Remis und kassierte erst vier Niederlagen. Seit sechs Begegnungen hat man das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Trotz der Schlappe behält UFC Oggau den zehnten Tabellenplatz bei. Oggau verbuchte insgesamt sechs Siege, fünf Remis und acht Niederlagen. UFC Oggau überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Nickelsdorf stellt sich am Sonntag (17:00 Uhr) bei Apetlon vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Oggau NSC Juniors.

1. Klasse Nord: Nickelsdorf – UFC Oggau, 3:1 (2:0)

92 Andreas Werner 3:1

81 Matus Rybansky 3:0

27 Matus Rybansky 2:0

25 Matus Rybansky 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei