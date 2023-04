Weiter an der Spitze: Breitenbrunn macht auch mit Podersdorf kurzen Prozess

Details Samstag, 29. April 2023 07:46

Am Freitagabend gelang dem SC Breitenbrunn ein 4:0-Erfolg im Heimspiel der 20. Runde gegen den UFC Podersdorf am See, der die Tabellenführung untermauerte. Im Hinspiel hatte Breitenbrunn bei Podersdorf triumphiert und einen 2:0-Sieg für sich beansprucht.

Souveräner Auftritt der Hausherren

Bereits in der Beginnphase markierte Martin Kocis das 1:0 (6.), als dieser nach einer schönen Einzelaktion zur Stelle war. Martin Hudak erhöhte für Breitenbrunn auf 2:0 (20.), staubte nach einer Unachtsamkeit der gegnerischen Defensive ab und ließ früh von einer Vorentscheidung die Rede sein. In der 36. Minute legte Christoph Schneider zum 3:0 zugunsten des Tabellenprimus nach, auch er zeigte sich in Folge eines Abstaubers torgefährlich. Der tonangebende Stil der Gastgeber spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Eigentlich war UFC Podersdorf am See schon geschlagen, als Martin Kocis das Leder zum 4:0 für die Heimischen über die Linie beförderte (56.) und dem Kantersieg damit den Schlusspunkt setzte. Am Schluss schlug Breitenbrunn die Gäste vor eigenem Publikum mit 4:0 und rief dabei eine souveräne Leistung ab - die Tabellenführung wurde erfolgreich verteidigt.

Wer soll Breitenbrunn noch stoppen? Breitenbrunn verbuchte gegen UFC Podersdorf a. S. die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Nord weiter an. Mit nur 20 Gegentoren stellt Breitenbrunn die sicherste Abwehr der Liga. Mit dem Sieg baut man die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Breitenbrunn 14 Siege, ein Remis und kassierte erst vier Niederlagen. Aktuell scheint diese Mannschaft einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Podersdorf bekommt das Defensivmanko nicht so recht in den Griff und steckt weiter im hinteren Tabellendrittel fest. 44 Gegentreffer musste man in dieser Saison bereits hinnehmen. Sechs Siege und zwei Remis stehen zwölf Niederlagen gegenüber.

Am Montag empfängt Breitenbrunn SC Eisenstadt 1907. Am Samstag muss Podersdorf vor heimischer Kulisse gegen SC Frauenkirchen ran.

1. Klasse Nord: Breitenbrunn – UFC Podersdorf am See, 4:0 (3:0)

56 Martin Kocis 4:0

36 Christoph Schneider 3:0

20 Martin Hudak 2:0

6 Martin Kocis 1:0

