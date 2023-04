Dem Leader auf den Fersen: Neudorf/Parndorf bezwingt Eisenstadt

Details Samstag, 29. April 2023 07:55

Am Freitagabend wurden die Neudorf/Parndorf Juniors ihrer Favoritenrolle gegen Eisenstandt gerecht und holten im Zuge der 20. Runde einen 3:0-Heimerfolg. Im Hinspiel hatte SpG Neudorf/Parndorf Juniors bei Eisenstadt 1907 triumphiert und einen 3:1-Sieg für sich beansprucht.

Souveräne Angelegenheit

Für SC Eisenstadt 1907 lief zu Beginn vor 100 Zuschauern wenig rund: Die Gäste gerieten schnell in Rückstand, als Daniel Hans-Jürgen Lamster bereits in Minute neun auf 1:0 stellte. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. In der 54. Minute erhöhte Bastian Thalhammer auf 2:0 für Neudorf/Parndorf Juniors. Der Treffer von Sebastian Schuber in der 62. Minute machte das 3:0 und damit die Vorentscheidung klar. Am Ende behielt Neudorf/Parndorf Jrs. gegen Eisenstadt 1907 der Favoritenrolle entsprechend die Oberhand.

Die Trendkurve von SpG Neudorf/Parndorf Juniors geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang fünf, mittlerweile hat man Platz eins der Rückrundentabelle inne. Für die Heimmannschaft ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. 51 Tore – mehr Treffer als Neudorf/Parndorf Juniors erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Nord. Mit dem Sieg baute man die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Neudorf/Parndorf Jrs. zwölf Siege, fünf Remis und kassierte erst drei Niederlagen.

Die Rückrunde verlief für SC Eisenstadt 1907 bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen gewann Eisenstadt 1907 noch kein einziges Mal. Eisenstadt 1907 schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 51 Gegentore verdauen musste. Mit nun schon 16 Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden bleibt man Vorletzter.

Neudorf/Parndorf Juniors wandert mit nun 41 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad.

Neudorf/Parndorf Jrs. ist am Samstag auf Stippvisite bei Gols. SC Eisenstadt 1907 tritt am Montag bei Breitenbrunn an.

1. Klasse Nord: SpG Neudorf/Parndorf Juniors – SC Eisenstadt 1907, 3:0 (1:0)

62 Sebastian Schuber 3:0

54 Bastian Thalhammer 2:0

9 Daniel Hans-Juergen Lamster 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei