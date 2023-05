Das Schlusslicht gnadenlos deklassiert: Rust fertigt Jois ab

Details Samstag, 29. April 2023 22:54

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Jois und SC Freistadt Rust mit dem Endstand von 0:9. Das Match war am Samstag unter dem Deckmantel von Spieltag 20 über die Bühne gegangen. Das Hinspiel war mit einer herben 0:6-Abreibung aus Sicht von Jois zu Ende gegangen.

Wer hat noch nicht, wer will nochmal? "Katz und Maus"-Spiel der Gäste

Patrick Prokop glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für SC Freistadt Rust (2./34.). In der 36. Minute legte Christian Kovacs zum 3:0 zugunsten von SC Rust nach. Mit dem 4:0 durch Michael Balogh schien die Partie bereits in der 39. Minute mit SC Freistadt Rust einen sicheren Sieger zu haben. Zur Halbzeit blickte SC Rust auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. SC Rust gelang in der 63. Spielminute der fünften Tagestreffer. Der Favorit schraubte das Ergebnis in der 65. Minute mit dem 6:0 in Person von Gergö Nemeth in die Höhe - das halbe Dutzend war voll. Izudin Mandalovic machte das 7:0, ehe Gergö Nemeth auf 8:0 stellte und Christian Kovacs den Schlusspunkt setzte - 0:9.

Mit 70 Gegentreffern hat Jois schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur zehn Tore. Das heißt, der Tabellenletzte musste durchschnittlich dreieinhalb Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Jois musste sich nun schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Gastgeber insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen können, sind die Aussichten ziemlich düster. Gegen SC Rust verlor Jois bereits das fünfte Ligaspiel am Stück.

Bei SC Freistadt Rust präsentierte sich die Abwehr angesichts 31 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (49). Trotz der drei Zähler machte SC Rust im Klassement keinen Boden gut. Sieben Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat man momentan auf dem Konto.

Am nächsten Samstag reist Jois zu ASV Raiffeisenbank Zurndorf, zeitgleich empfängt SC Rust UFC Oggau.

1. Klasse Nord: Jois – SC Freistadt Rust, 0:9 (0:4)

90 Christian Kovacs 0:9

83 Gergoe Nemeth 0:8

77 Izudin Mandalovic 0:7

65 Gergoe Nemeth 0:6

63 Gergoe Nemeth 0:5

39 Michael Balogh 0:4

36 Christian Kovacs 0:3

34 Patrick Prokop 0:2

2 Patrick Prokop 0:1

