Munteres Bestschießen: Hornstein fegt über Zurndorf hinweg

Details Sonntag, 30. April 2023 07:33

Am Samstagnachmittag gelang dem ASV Hornstein im Heimspiel gegen den ASV Zurndorf unter dem Deckmantel von Spieltag 20 in der 1. Klasse Nord ein 8:2-Kantersieg. Im Hinspiel schienen die Tore beider Mannschaften beim 0:0 wie vernagelt gewesen.

Bereits in Abschnitt eins gibt's ein halbes Dutzend

ASV Sonnenberg Hornstein legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Patrick Niklas aufhorchen (13./15.) - rasch war die 2:0-Führung der Heimischen hergestellt. Mit dem 3:0 durch Julian Wörndl schien die Partie bereits in der 23. Minute mit der Heimmannschaft einen sicheren Sieger zu haben. Mario Sara vollendete zum vierten Tagestreffer in der 27. Spielminute. Mario Unger schoss die Kugel zum 1:4 für ASV Zurndorf über die Linie (30.) und besorgte damit zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer für den Gast. Florian Pogats schraubte das Ergebnis in der 34. Minute mit dem 5:1 für ASV Hornstein in die Höhe, in der Nachspielzeit folgte durch Mario Sasa das 6:1. Damit ging es dann vorerst auch in die Kabine. Doch auch nach dem Seitenwechsel ging das Toreschießen unvermindert weiter: Mateas Grgic (50.) bescherte ASV Sonnenberg Hornstein das 7:1. Stanislav Skuta versenkte den Ball in der 58. Minute im Netz der Heimischen und sorgte damit in gewissem Maße zumindest für Schadensbegrenzung. Abermals Mario Sara überwand den gegnerischen Schlussmann zum 8:2 für Hornstein (65.). Am Ende fuhr ASV Hornstein einen deutlichen Sieg ein.

Im Tableau hatte der Sieg von Hornstein keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz neun. Sieben Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat ASV Sonnenberg Hornstein momentan auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über ASV Zurndorf ist man weiter im Aufwind.

Trotz der Schlappe behält Zurndorf den fünften Tabellenplatz bei. Der Gast verbuchte insgesamt zehn Siege, vier Remis und sechs Niederlagen.

Am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) reist ASV Sonnenberg Hornstein zu SC Eisenstadt 1907, tags zuvor begrüßt ASV Zurndorf Jois vor heimischer Kulisse.

1. Klasse Nord: ASV Sonnenberg Hornstein – ASV Raiffeisenbank Zurndorf, 8:2 (6:1)

65 Mario Sara 8:2

58 Stanislav Skuta 7:2

50 Mateas Grgic 7:1

47 Mario Sara 6:1

34 Florian Pogats 5:1

30 Mario Unger 4:1

27 Mario Sara 4:0

23 Julian Woerndl 3:0

15 Patrick Niklas 2:0

13 Patrick Niklas 1:0

