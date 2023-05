Zweimaliger Ausgleichstreffer reicht nicht: Apetlon bezwingt Nickelsdorf

Details Montag, 01. Mai 2023 08:23

Am Sonntagnachmittag standen einander Apetlon und Nickelsdorf im Rahmen der 20. Runde gegenüber. In diesem Match konnten sich die Gäste zwei Mal nach einem Rückstand zurückmelden, dennoch siegten die Hausherren final mit 4:2. Nach dem Hinspiel hatte sich die Heimmannschaft dank eines 3:1-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

Apetlon geigt in der Schlussphase nochmals auf

Christiano Grigorio Barbosa Filho brachte Nickelsdorf in der 16. Minute ins Hintertreffen, als er für den Gastgeber aus einer der ersten Möglichkeiten das 1:0 markierte. Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Matus Rybansky zum 1:1 zugunsten der Gäste (40.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Nickelsdorf musste den Treffer von Oliver Fandel zum 2:1 hinnehmen (51.). Robert Kovacs ließ sich in der 67. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für Nickelsdorf. Zehn Minuten später ging Apetlon durch den zweiten Treffer von Filho in Führung. Kurz vor Ultimo war noch Andrej Nemec zur Stelle und zeichnete für das vierte Tor von Apetlon verantwortlich (83.) - damit war die Vorentscheidung passiert. Zum Schluss feierte Apetlon einen dreifachen Punktgewinn gegen Nickelsdorf.

Auf dem elften Platz der Hinserie nahm man von Apetlon wenig Notiz. Der aktuell vierte Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Trotz der drei Zähler machte Apetlon im Klassement keinen Boden gut. Neun Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat Apetlon derzeit auf dem Konto. Sieben Spiele ist es her, dass man zuletzt eine Niederlage kassierte.

Die Trendkurve von Nickelsdorf geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang sechs, mittlerweile hat man Platz zwei der Rückrundentabelle inne. In der Tabelle liegt Nickelsdorf nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. Zehn Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat man momentan auf dem Konto. Nickelsdorf baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am kommenden Freitag trifft Apetlon auf Breitenbrunn, Nickelsdorf spielt tags darauf gegen NSC Juniors.

1. Klasse Nord: Apetlon – Nickelsdorf, 4:2 (1:1)

83 Andrej Nemec 4:2

77 Christiano Grigorio Barbosa Filho 3:2

67 Robert Kovacs 2:2

51 Oliver Fandel 2:1

40 Matus Rybansky 1:1

16 Christiano Grigorio Barbosa Filho 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei