Tabellenführung untermauert: Breitenbrunn gewinnt Nachtrag gegen Eisenstadt

Details Montag, 01. Mai 2023 19:53

Am Montagnachmittag stand in der 1. Klasse Nord, Spieltag 18, das noch ausstehende Match zwischen Breitenbrunn und Eisenstadt auf dem Programm. In diesem konnte sich der Tabellenprimus mit 2:1 auf den längeren Ast setzen und damit den "Platz an der Sonne" festigen. Im Hinspiel hatte Breitenbrunn keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 3:0 gewonnen.

Großer Schritt in Richtung Meistertitel

Martin Kocis brachte dem Spitzenreiter nach zwölf Minuten die 1:0-Führung, der nach einer Unachtsamkeit in der gegnerischen Hintermannschaft trocken einschob. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Faton Vokshi infolge eines Freistoßes bereits wenig später besorgte (16.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Der Treffer von Maximilian Moro erweckte bei den Hausherren die Hoffnung auf einen Dreipunkter (71.) - er schob die Kugel sehenswert ins und überlegt ins lange Eck. In den 90 Minuten war der Gastgeber im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Eisenstadt 1907 und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.

Wer soll Breitenbrunn noch stoppen? Breitenbrunn verbuchte gegen SC Eisenstadt 1907 die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Nord weiter an. Die Saisonbilanz von Breitenbrunn sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei 13 Siegen und einem Unentschieden büßte Breitenbrunn lediglich vier Niederlagen ein.

Eisenstadt 1907 hat auch nach der Pleite die 13. Tabellenposition inne. In der Defensive drückt der Schuh beim Gast, was in den 46 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. SC Eisenstadt 1907 musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Eisenstadt 1907 insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Breitenbrunn wandert mit nun 40 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von SC Eisenstadt 1907 gegenwärtig trist aussieht.

Schon am Freitag ist Breitenbrunn wieder gefordert, wenn Apetlon zu Gast ist. Für Eisenstadt 1907 geht es schon am Sonntag weiter, wenn man ASV Sonnenberg Hornstein empfängt.

1. Klasse Nord: Breitenbrunn – SC Eisenstadt 1907, 2:1 (1:1)

71 Maximilian Moro 2:1

16 Faton Vokshi 1:1

12 Martin Kocis 1:0

