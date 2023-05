Den Leader gestoppt: Spodniak-Doppelpack bringt Apetlon "Dreier" bei Breitenbrunn

Details Samstag, 06. Mai 2023 00:31

Am Freitagabend stand in der 1. Klasse Nord das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Breitenbrunn und Apetlon auf dem Programm, welches die Gäste knapp mit 2:1 für sich entscheiden konnten. Das Hinspiel war mit einem 2:1-Sieg von Breitenbrunn bei Apetlon geendet.

Die Gäste mit dem wichtigen Triumph

Jan Spodniak brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von Apetlon über die Linie (16.). Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Maximilian Moro witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Breitenbrunn ein (57.). Der Treffer zum 2:1 sicherte Apetlon nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Spodniak in diesem Spiel (67.). Danach war verwalten angesagt - und der Sieg behielt Bestand. Der Unparteiische beendete das Spiel und damit schlugen die Gäste Breitenbrunn auswärts mit 2:1.

Die gute Bilanz von Breitenbrunn hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte das Heimteam bisher 15 Siege, ein Remis und fünf Niederlagen.

Bei Apetlon präsentierte sich die Abwehr angesichts 33 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (44). Apetlon machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang drei wieder. Zehn Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat Apetlon derzeit auf dem Konto. Acht Spiele währt bereits die Serie, in der Apetlon ungeschlagen ist.

Am nächsten Sonntag (17:30 Uhr) reist Breitenbrunn zu SC Frauenkirchen, tags zuvor begrüßt Apetlon NSC Juniors vor heimischer Kulisse.

1. Klasse Nord: Breitenbrunn – Apetlon, 1:2 (0:1)

67 Jan Spodniak 1:2

57 Maximilian Moro 1:1

16 Jan Spodniak 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei