Den Tabellenzweiten gestoppt: Gols stutzt Neudorf/Parndorf die Flügel

Details Samstag, 06. Mai 2023 23:40

Am Samstagnachmittag stand in der 21. Runde in der 1. Klasse Nord mit dem Duell zwischen Gols und Neudorf/Parndorf Juniors ein "kleines Topspiel" auf dem Programm, welches die Hausherren mit 3:1 für sich entscheiden konnten. Das Hinspiel hatte Gols für sich entschieden und einen 1:0-Sieg verbucht.

Den Gästen gelingt nur der Ehrentreffer

Fabian Ziniel war es, der vor 279 Zuschauern für Gols den Führungstreffer besorgte (29.), als er einen Schuss aus spitzem Winkel in die Maschen setzte. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. In der 70. Minute erhöhte Thomas Kettner auf 2:0 für Gols und ließ damit die Vorentscheidung aufkommen. Den Vorsprung von Gols ließ Robert Glenda in der 80. Minute anwachsen, als er einen Freistoß ins Eck bugsierte und die endgültige Entscheidung einläutete. Jakub Lieskovsky verkürzte für Neudorf/Parndorf Jrs. später in der 89. Minute auf 1:3 - was nur noch Ergebniskosmetik im Abspann dieser Partie darstellte. Am Schluss gewann Gols gegen die Gäste.

Bei Gols präsentierte sich die Abwehr angesichts 35 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (48). Gols behauptet nach dem Erfolg über SpG Neudorf/Parndorf Juniors den vierten Tabellenplatz. Nach vier sieglosen Spielen ist Gols wieder in der Erfolgsspur.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt Neudorf/Parndorf Juniors in der Tabelle stabil. Mit beeindruckenden 52 Treffern stellt Neudorf/Parndorf Jrs. den besten Angriff der 1. Klasse Nord, jedoch kam dieser gegen Gols nicht voll zum Zug. Der Patzer des Leaders am gestrigen Freitag blieb damit unbestraft.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwölf Siege ein.

Am nächsten Samstag reist Gols zu ASV Sonnenberg Hornstein, zeitgleich empfängt SpG Neudorf/Parndorf Juniors UFC Podersdorf am See.

1. Klasse Nord: Gols – SpG Neudorf/Parndorf Juniors, 3:1 (1:0)

89 Jakub Lieskovsky 3:1

80 Robert Glenda 3:0

70 Thomas Kettner 2:0

29 Fabian Ziniel 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei