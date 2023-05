Zurndorf feiert klaren Heimsieg gegen Schlusslicht Jois

Details Sonntag, 07. Mai 2023 00:18

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich ASV Zurndorf und Jois mit dem Endstand von 6:0. An der Favoritenstellung ließ Zurndorf keine Zweifel aufkommen und trug gegen Jois im Rahmen der 21. Runde einen klaren Sieg davon. Im Hinspiel hatte ASV Raiffeisenbank Zurndorf beim 3:0-Sieg alle drei Punkte mit auf den Heimweg genommen.

Einseitiges Schützenfest

Ein Doppelpack brachte die Gastgeber in eine komfortable Position: Jakub Hrncar war gleich zweimal zur Stelle (16./22.). Mit dem 3:0 für Zurndorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (28.) - Manuel Pethö trug sich in die Schützenliste ein. ASV Raiffeisenbank Zurndorf baute den Vorsprung in der 31. Minute aus, wieder nannte sich der Torschütze Manuel Pethö. Die Überlegenheit von ASV Zurndorf spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Erneut traf Zurndorf und stellte den Spielstand damit auf 5:0 (53.) - ein drittes Mal en suite hieß der Torschütze Manuel Pethö. ASV Raiffeisenbank Zurndorf legte in der 58. Minute zum 6:0 nach - und der Torschütze trug nicht zum ersten Mal den Namen Manuel Pethö. Dann sah auch noch Florian Johannes Steurer in der 82. Minute die Gelb-Rote Karte: Ein gebrauchter Tag für das Schusslicht. Mit dem Spielende fuhr Zurndorf einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für das Schlusslicht klar, dass gegen ASV Zurndorf heute kein Kraut gewachsen war.

Trotz des Sieges bleibt ASV Raiffeisenbank Zurndorf auf Platz fünf. Mit dem Sieg baute Zurndorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte man elf Siege, vier Remis und kassierte erst sechs Niederlagen.

10:76 – das Torverhältnis von Jois spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon 18 Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten des Gasts alles andere als positiv. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Jois die sechste Pleite am Stück.

Nach der klaren Niederlage gegen ASV Raiffeisenbank Zurndorf ist Jois weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse Nord.

Als Nächstes steht für ASV Zurndorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:30 Uhr) geht es gegen UFC Oggau. Jois empfängt parallel SC Eisenstadt 1907.

1. Klasse Nord: ASV Raiffeisenbank Zurndorf – Jois, 6:0 (4:0)

58 Manuel Pethoe 6:0

53 Manuel Pethoe 5:0

31 Manuel Pethoe 4:0

28 Manuel Pethoe 3:0

22 Jakub Hrncar 2:0

16 Jakub Hrncar 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei