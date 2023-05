Klarer Auswärtssieg in Überzahl: Hornstein gewinnt bei Eisenstadt

Details Sonntag, 07. Mai 2023 19:59

ASV Sonnenberg Hornstein erteilte SC Eisenstadt 1907 eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für die Gäste, als das Match am Sonntag im Zuge der 21. Runde anstand. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, ASV Sonnenberg Hornstein hatte sie letztendlich mit 1:0 für sich entschieden.

Klarer Auswärtssieg

Patrick Niklas brachte den Gästen nach 20 Minuten die 1:0-Führung. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Mario Sara auf Seiten von ASV Hornstein das 2:0 (43.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für das 3:0 von Hornstein sorgte Sara, der in Minute 66 zur Stelle war. In derselben Minute war Stefan Habeler von SC Eisenstadt 1907 des Platzes verwiesen worden. Den Vorsprung von ASV Sonnenberg Hornstein ließ Julian Kusolits in der 73. Minute anwachsen. Philipp Hojenski stellte schließlich in der 87. Minute den 5:0-Sieg für ASV Hornstein sicher. Hornstein überrannte Eisenstadt 1907 förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

In der Tabelle liegt die Heimmannschaft nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. 15:58 – das Torverhältnis von Eisenstadt 1907 spricht eine mehr als deutliche Sprache. SC Eisenstadt 1907 musste sich nun schon 18-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Hausherr insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In acht ausgetragenen Spielen kam SC Eisenstadt 1907 in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Trotz des Sieges bleibt ASV Sonnenberg Hornstein auf Platz neun. Die Defensive von ASV Hornstein (23 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 1. Klasse Nord zu bieten hat. Hornstein verbuchte insgesamt acht Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über Eisenstadt 1907 ist ASV Sonnenberg Hornstein weiter im Aufwind.

SC Eisenstadt 1907 tritt am kommenden Samstag bei Jois an, ASV Hornstein empfängt am selben Tag Gols.

1. Klasse Nord: SC Eisenstadt 1907 – ASV Sonnenberg Hornstein, 0:5 (0:2)

87 Philipp Hojenski 0:5

73 Julian Kusolits 0:4

66 Mario Sara 0:3

43 Mario Sara 0:2

20 Patrick Niklas 0:1

