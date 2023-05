Sieben Treffer: Gols gewinnt bei Hornstein in wahrem Torreigen

Details Samstag, 13. Mai 2023 23:46

ASV Sonnenberg Hornstein und Gols lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das ASV Hornstein letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Tore am Fließband

Fabian Ziniel traf vor 120 Zuschauern nach 16 Minuten zur Führung für Gols. Thomas Kettner erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 26 Minuten auf 2:0. Erwin Kospo verkürzte für Hornstein später in der 34. Minute auf 1:2. Gols nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Das 2:2 von ASV Sonnenberg Hornstein bejubelte Marco Baumgartner (51.). Robert Glenda machte in der 55. Minute das 3:2 von Gols perfekt und ließ den Gast über den abermaligen Führungstreffer jubeln. Mit dem Tor zum 4:2 steuerte Kettner bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (85.) und sorgte für die Vorentscheidung. Kurz vor Ultimo war noch Julian Kusolits zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von ASV Hornstein verantwortlich (90.). Letzten Endes holte Gols gegen die Gastgeber aber doch die drei Zähler - 3:4 der Endstand.

Wenige Spiele vor dem Saisonende rangiert Hornstein im unteren Mittelfeld des Tableaus. Acht Siege, sechs Remis und acht Niederlagen hat ASV Sonnenberg Hornstein derzeit auf dem Konto. ASV Hornstein baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Bei Gols präsentierte sich die Abwehr angesichts 38 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (52). Gols liegt im Klassement nun auf Rang drei. Gols sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und sieben Niederlagen dazu. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Gols etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte man.

Am nächsten Samstag reist Hornstein zu UFC Podersdorf am See, zeitgleich empfängt Gols Jois.

