Topspiel in Reinkultur: Breitenbrunn und Neudorf/Parndorf Juniors trennen sich 2:2

Am Samstagnachmittag stand in der 1. Klasse Nord, Spieltag 23, das Schlagerspiel zwischen Leader Breitenbrunn und Verfolger Neudorf/Parndorf Juniors auf dem Programm. Trotz numerischer Unterzahl konnten die zur Pause in Front liegenden Gästen einen Zähler erhaschen - 2:2 der Endstand. Schon im Hinspiel hatte Neudorf/Parndorf Juniors die Oberhand behalten und einen 3:1-Erfolg davongetragen.

Kein Match für schwache Nerven

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Christopher Pinter traf in der fünften Minute zur frühen Führung, indem er einen Abstauber nach einem Stangenschuss verwerten konnte. Das 1:1 von Breitenbrunn bejubelte Martin Hudak (34.) aus einem herrlichen Disanzschuss. Vor dem Seitenwechsel sorgte Pinter mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den Tabellenführer - nach einem Abwehrfehler stellte er blitzsauber auf 1:2. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde es dann noch einmal hitzig, sodass Thomas Lamster auf Seiten von Neudorf/Parndorf Jrs. vorzeitig zum Duschen musste (43.) - die Gäste lagen damit zwar in Front, waren allerdings nur mehr zu zehnt am Feld. Unmittelbar vor dem Kabinengang ließen die numerisch unterlegenen Juniors via Stangenschuss eine Riesenchance ungenutzt. Mit dem 1:2 ging es in die Kabinenen. Christoph Schneider stellt mit einem brillanten Freistoß-Treffer inmitten der zweiten Hälfte das 2:2 sicher (70.). Letztlich trennten sich Breitenbrunn und Neudorf/Parndorf Jrs. remis. Die Hausherren bleiben mit fünf Punkten Vorsprung auf der Eins.

Breitenbrunn verbuchte insgesamt 16 Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. In den letzten fünf Partien riefen die Gastgeber konsequent Leistung ab und holten zehn Punkte.

Bei SpG Neudorf/Parndorf Juniors präsentierte sich die Abwehr angesichts 35 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (60). Das Konto von Neudorf/Parndorf Juniors zählt mittlerweile 45 Punkte. Damit steht Neudorf/Parndorf Jrs. kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. Nur viermal gab sich SpG Neudorf/Parndorf Juniors bisher geschlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Neudorf/Parndorf Juniors, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Breitenbrunn tritt kommenden Donnerstag, um 19:30 Uhr, bei ASV Sonnenberg Hornstein an. Zwei Tage später empfängt Neudorf/Parndorf Jrs. SC Frauenkirchen.

1. Klasse Nord: Breitenbrunn – SpG Neudorf/Parndorf Juniors, 2:2 (1:2)

70 Christoph Schneider 2:2

42 Christopher Pinter 1:2

34 Martin Hudak 1:1

5 Christopher Pinter 0:1

