3:3-Torshow! Seewinkler-Derby endet ohne Sieger

Details Montag, 22. Mai 2023 08:55

Am Sonntagnachmittag empfing der SC Frauenkirchen den SC Apetlon zum Derby in der 23. Runde in der 1. Klasse Nord. Es war alles angerichtet für ein gutes Fußballspiel, herrliches Fußballwetter, viele Zuschauer und zwei Mannschaften, die das Offensivspiel bevorzugen. Bei den Gästen feierte der erst 16-jährige Torwart Niklas Zsoldos sein Debüt in der Kampfmannschaft und er machte seine Sache trotz der drei Gegentreffer ausgezeichnet.

Frühe Führung für die Hausherren

Das Spiel begann gleich mit einem Paukenschlag, bereits in der 5. Minute gingen die Hausherren mit 1:0 in Führung: Apetlon kann eine Freistoßflanke von links nicht klären, Matej Turna kommt im Strafraum zum Abschluss und platziert den Ball via linker Innenstange ins Netz. Es folgten weitere gute Spielzüge beider Mannschaften, der Apetloner Sebastian Joel Lentsch kommt frei vor dem Goalie zum Schuss – das Leder geht rechts vorbei, die Gastgeber waren erfolgreicher und in der 32. Minute der nächste Treffer für die Heimischen, Tomas Szöllös zieht außerhalb der Box ab und trifft platziert ins Eck zum 2:0. Bis zur Pause gab es keine weiteren bemerkenswerten Situationen, sodass mit dem 2:0 für die Hausherren die Seiten gewechselt wurden.

Apetlon drehte das Spiel

In der 53. Minute zeigte Schiedsrichter Sami Pllana nach einem Handspiel im Strafraum der Gäste auf den Punkt und Kapitän Kevin Kurcsis ließ sich diese Chance nicht erhöhen und erhöhte auf 3:0. Nun dachten alle Zuschauer, das Spiel ist nun gelaufen, aber sie sahen sich getäuscht, denn nun wurden die Gäste zusehends besser und starteten ihrerseits mit Offensivbemühungen, die in der 63. Minute auch belohnt wurden. Andrej Nemec wird im Strafraum der Heimischen gefoult und der Brasilianer in den Reihen der Gäste, Christiano Grigorio Barbosa Filho tritt zum Strafstoß an und verwandelte ihn souverän zum 1:3 Anschlusstreffer. Jetzt rochen die Gäste Lunte und forcierten ihre Angriffsbemühung und Christiano Grigorio Barbosa Filho kommt nach einer guten Flanke aus kurzer Distanz zum Kopfball und platziert das Leder hoch in die Tormitte zum 2:3. Jetzt war das Spiel an Spannung nicht mehr zu übertreffen. In der 86. Minute eine Spieler-Ansammlung im Strafraum der Gastgeber, der Goalie der Heimischen liegt verletzt am Boden, aber der Schiri pfiff diese Situation nicht ab und Matus Slehofer bugsierte das Leder zum 3:3 Ausgleich in die Maschen des Gehäuses der Einheimischen.

Stimmen zum Spiel

Kevin Kurcsis, Sektionsleiter SC Frauenkirchen:

"Wir haben gut begonnen und in der zweiten Halbzeit stark nachgelassen. Nach dem 3:0 haben wir keine zweiten Bälle mehr gewonnen, die Mannschaft wurde nervös, warum auch immer. Nach dem Anschlusstreffer zum 3:1 haben die Apetloner die zweite Luft bekommen und haben den Ausgleich erzielt, der meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt war, da der Schiedsrichter nicht abgepfiffen hatte, obwohl unser Goalie verletzt am Boden lag. Schlussendlich waren wir aber selbst schuld, den 3-Tore-Vorsprung nicht über die Runden gebracht zu haben."

Christian Pinter, Trainer SC Apetlon:

"So eigenartig es klingen mag, wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, nur hat immer der letzte Pass gefehlt. In der Pausenbesprechung haben wir uns vorgenommen, den Druck auf das Tor der Hausherren zu verstärken. Ich bin mit dem 3:3 sehr zufrieden, zumal wir einen drei Tore Rückstand in Frauenkirchen aufgeholt haben."

