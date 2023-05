Dritter Sieg in Folge: Oggau gewinnt in Eisenstadt mit 5:2

Details Montag, 22. Mai 2023 09:20

Am Sonntagnachmittag empfing der SC Eisenstadt den UFC Oggau zum Spiel der 23. Runde in der 1. Klasse Nord. Die Hausherren konnten den starken Gästen aus Oggau kein Paroli bieten und gingen sang- und klanglos mit 2:5 unter. Die Truppe von Trainer Wolfgang Mayer konnten durch diesen dritten Sieg in Serie einen Platz in der Tabelle gutmachen und mit viel Selbstvertrauen kann man nun in die Partie gegen Gols am kommenden Wochenende gehen.

Ausgeglichene erste Halbzeit

In der ersten Halbzeit hatten die Hausherren das Spiel in der Hand und lukrierten einige guten Torchancen, welche aber von Dominik Jakovljevic und Nemanja Nikolic nicht genutzt wurden. Auch die Gäste hatten ihre Tormöglichkeiten, konnten diese aber nicht verwerten. In der 26. Minute zeigte Schiedsrichter Richard Szombati auf den Punkt, er gab einen Handelfmeter für die Hausherren, den Mario Bierbaum souverän zur 1:0 Führung einnetzte. Mit dieser knappen Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Die Gäste legten einen Zahn zu

Nach dem Wiederanpfiff in der 48. Minute eine schöne Kombination der Gäste, der Goalie der Hausherren kann einen Schuss nur abklatschen und Andreas Werner ist zur Stelle und lochte zum 1:1 Ausgleich ein. Nur zwei Minuten später war es Adam Hamdaoui, der zur 2:1 Führung der Gäste einschoss. Innerhalb von nur 120 Sekunden haben die Auswärtigen das Spiel gedreht. In der 64. Minute legte sich Bastian Kucher das Leder für einen Freistoß zurecht und aus 25 Metern hämmerte er das Spielgerät unter die Latte des Gehäuses der Heimischen zur 3:1 Führung. Als in der 67. Minute Alexander Kampitsch den 2:3 Anschlusstreffer erzielt, nahm das Spiel wieder an Spannung zu, aber in der 84. Minute gab es einen Penalty für die Gäste und Bastian Kucher verwandelte mit seinem zweiten Treffer souverän zum 4:2. Nun war die Entscheidung gefallen, denn die Heimischen hatten dem Sturmlauf der Gäste nichts mehr entgegenzusetzen und bekamen in der Nachspielzeit vom 16-jährigen Florian Kucher noch das Tor zum 5:2 eingeschenkt.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Mayer, Trainer UFC Oggau:

„In der ersten Halbzeit was das Spiel ausgeglichen, mit Torchance auf beiden Seiten. In der Pause habe ich das System ein wenig verändert und das hat sich bezahlt gemacht und wir haben schlussendlich auch in dieser Höhe verdient gewonnen.“

