Rote Katerne abgetreten: Jois feiert Heimsieg gegen Podersdorf am See

Details Samstag, 27. Mai 2023 22:53

Jois und UFC Podersdorf am See boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2, können die Hausherren die rote Laterne damit an Eisenstadt abtreten. Das Match gang an Spieltag 24 über die Bühne. Das Hinspiel hatte beim 3:0 mit UFC Podersdorf a. S. seinen Sieger gefunden.

Heimsieg für das bisherige Schlusslicht

Die Gäste gerieten schon in der siebten Minute in Rückstand, als Lubomir Kordanic das schnelle 1:0 für Jois erzielte. Jois machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Marek Matias (9.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Heimteam mit einer Führung in die Kabine ging. Martin Leiner witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für Podersdorf ein (63.). Patrick Kientzl versenkte den Ball in der 78. Minute im Netz von UFC Podersdorf am See und sorgte mit einem feinen Heber für das 3:1, welches gleichzeitig mit der Vorentscheidung einherging. In der 90. Minute bejubelte UFC Podersdorf a. S. das 2:3 - Marton Gellert Nemeth besorgte den Schlusspunkt, denn ein Comeback der Gäste in der Nachspielzeit bleib aus. Letztlich nahm Jois gegen den direkten Konkurrenten wichtige Punkte mit und trug einen Sieg davon.

Jois muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Jois bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, drei Unentschieden und 19 Pleiten. Jois beendete die Serie von acht Spielen ohne Sieg.

In der Endphase des Fußballjahres rangierte Podersdorf im unteren Mittelfeld. In der Verteidigung von UFC Podersdorf am See stimmt es ganz und gar nicht: 60 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich UFC Podersdorf a. S. schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sieben Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In den letzten fünf Partien ließ Podersdorf zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich drei.

Jois tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei Breitenbrunn an. Einen Tag später empfängt UFC Podersdorf am See UFC Oggau.

1. Klasse Nord: Jois – UFC Podersdorf am See, 3:2 (2:0)

90 Marton Gellert Nemeth 3:2

78 Patrick Kientzl 3:1

63 Martin Leiner 2:1

9 Marek Matias 2:0

7 Lubomir Kordanic 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei