Weiterhin "dritte Kraft" im Klassement: Gols gewinnt sein Gastspiel bei Oggau

Sonntag, 28. Mai 2023

Am Samstagnachmittag wurde der SV Gols im Zuge der 24. Runde der 1. Klasse Nord seiner Favoritenrolle gegen den UFC Oggau gerecht und trug auf fremden Terrain einen deutlichen 4:1-Auswärtserfolg davon. Im Hinspiel hatte Gols nichts anbrennen lassen und war als 6:1-Sieger vom Platz gegangen.

Anschlusstreffer lässt nur kurz Hoffnung aufkeimen

Wolfgang Roiss markierte vor 220 Zuschauern die frühe Führung für die Gäste (6.) - er empfing einen schönen Pass von Außen, nahm sich diesen wunderbar mit und vollstreckte sehenswert. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Gols. Robert Glenda ließ sich in der 54. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:0 für den Gast - er traf vom Elfmeterpunkt souverän und ließ den komfortable Zwei-Tore-Vorsprung Einzug halten. Das 1:2 von Oggau bejubelte Andreas Werner (75.) - ein feiner Spielzug ließ die Heimischen kurzzeitig von einem Comeback träumen. Dann aber schlugen wieder die Gäste zu: Für das 3:1 von Gols zeichnete Sebastian Limbeck verantwortlich (83.), der nach einem Fehlpass eiskalt vollstreckte und den ursprünglichen "Polster" wiederherstellte. Fabian Ziniel gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Gols (86.), welcher mit dem Schlusspunkt dieser Partie einherging. Am Ende schlug Gols UFC Oggau auswärts mit 4:1.

Oggau befindet sich am 24. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Die Gastgeber bauen die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Bei Gols präsentierte sich die Abwehr angesichts 41 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (61). Trotz des Sieges bleibt Gols auf Platz drei. Mit vier Siegen in Folge ist man so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Nächster Prüfstein für UFC Oggau ist UFC Podersdorf am See auf gegnerischer Anlage (Samstag, 17:30). Gols misst sich zur selben Zeit mit Nickelsdorf.

1. Klasse Nord: UFC Oggau – Gols, 1:4 (0:1)

86 Fabian Ziniel 1:4

83 Sebastian Limbeck 1:3

75 Andreas Werner 1:2

54 Robert Glenda 0:2

6 Wolfgang Roiss 0:1

