Spiel gedreht dank spätem Siegtreffer: Rust gewinnt bei Apetlon

Apetlon und SC Freistadt Rust boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3, als man einander am 24. Spieltag am Sonntag begegnete. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Beim 1:1-Remis aus dem Hinspiel hatten beide Seiten nur die minimale Anzahl an Punkten für sich verbucht.

Lucky Punch zum vollen Erfolg

Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Andrej Nemec aufseiten von Apetlon das 1:0 (41.). Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den SC Rust bereits wenig später besorgte (45.+1.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Oliver Fandel machte in der 48. Minute das 2:1 von Apetlon perfekt. Geschockt zeigte sich SC Freistadt Rust nicht. Nur wenig später war Thorsten Lang mit dem Ausgleich zur Stelle (52.). Die Hoffnung auf einen Erfolg war nahezu geschwunden, aber Nedo Maksimovic rückte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den Sieg für die Gäste in greifbare Nähe - das Match war gedreht. Letzten Endes ging SC Rust im Duell mit Apetlon als Sieger hervor.

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von Apetlon unteres Mittelfeld. Mit dem Gewinnen tut sich der Gastgeber weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

In der Endphase des Fußballjahres rangierte SC Freistadt Rust im unteren Mittelfeld. Offensiv konnte SC Rust in der 1. Klasse Nord kaum jemand das Wasser reichen, was die 54 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren.

Am kommenden Freitag trifft Apetlon auf SpG Neudorf/Parndorf Juniors, SC Freistadt Rust spielt tags darauf gegen ASV Raiffeisenbank Zurndorf.

1. Klasse Nord: Apetlon – SC Freistadt Rust, 2:3 (1:1)

92 Nedo Maksimovic 2:3

52 Thorsten Lang 2:2

48 Oliver Fandel 2:1

46 Gergoe Nemeth 1:1

41 Andrej Nemec 1:0

