"3. Kraft" Neudorf/Parndorf Juniors feiert am Saisonende 5:1-Erfolg bei Hornstein

Details Sonntag, 11. Juni 2023 12:12

ASV Sonnenberg Hornstein verlor das letzte Saisonspiel deutlich mit 1:5 gegen SpG Neudorf/Parndorf Juniors. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Neudorf/Parndorf Juniors löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Das Hinspiel hatte der Gast zu Hause mit 4:1 gewonnen.

Ausgleichs-Freude wehrt nur kurz...

Luka Savoric trug sich in der 20. Spielminute in die Torschützenliste ein und sorgte nach einer unterhaltsamen Anfangsphase für den ersten Tagestreffer des Favoriten. Mario Sara traf zum 1:1 zugunsten von ASV Hornstein (33.). Die Freude über den Gleichstand war bei den Heimischen in der Folge aber nur von kurzer Dauer: Lukas Hoffmann stellte die Weichen für Neudorf/Parndorf Jrs. auf Sieg, als er in Minute 39 mit dem 2:1 zur Stelle war. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Daniel Gruber den Vorsprung von SpG Neudorf/Parndorf Juniors auf 3:1 (40.) - damit war der erhoffte Zwei-Tore-Polster hergestellt. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 4:1 von Hoffmann für Neudorf/Parndorf Juniors war das Spiel eigentlich schon entschieden (55.). Sebastian Schuber besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Neudorf/Parndorf Jrs. (79.). Schließlich strich der favorisierte Gast die Optimalausbeute gegen Hornstein ein.

Zahlen & Fakten

ASV Sonnenberg Hornstein befindet sich am 26. Spieltag zum Saisonende in der zweiten Tabellenhälfte. Zum Saisonabschluss kommt ASV Hornstein auf acht Siege, sechs Unentschieden und zwölf Niederlagen.

Über weite Strecken der Saison zeigte Neudorf/Parndorf Juniors große Qualität. Für den Aufstieg reichte es allerdings nicht. Neudorf/Parndorf Jrs. bestach in dieser Spielzeit mit der treffsichersten Offensive der 1. Klasse Nord und verbuchte insgesamt 69 Treffer. Auch im letzten Saisonspiel hielt SpG Neudorf/Parndorf Juniors die Konzentration hoch und markierte noch einmal fünf Treffer. Niederlagen hatten für Neudorf/Parndorf Juniors im Saisonverlauf Seltenheitswert. Nur viermal ging man punktlos vom Feld. 15-mal holte man die volle Zählerausbeute, siebenmal spielte der Gast unentschieden. Neudorf/Parndorf Juniors befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen elf Punkte.

1. Klasse Nord: ASV Sonnenberg Hornstein – SpG Neudorf/Parndorf Juniors, 1:5 (1:3)

79 Sebastian Schuber 1:5

55 Lukas Hoffmann 1:4

40 Daniel Gruber 1:3

39 Lukas Hoffmann 1:2

33 Mario Sara 1:1

20 Luka Savoric 0:1

