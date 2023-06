Turnaround beschert Jois gegen Frauenkirchen gelungenen Saison-Abschluss

Details Sonntag, 11. Juni 2023 12:33

Am letzten Spieltag der 1. Klasse Nord feierte der Tabellenvorletzte, FC Jois, einen 2:1-Heimerfolg über Frauenkirchen, nachdem man früh in der Partie bereits in Rückenstand gelegen war. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Frauenkirchen hatte mit 4:0 gesiegt.

Heimsieg zum Saison-Schlussspurt

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gast bereits in Front. Marcel Haszonits markierte in der fünften Minute die Führung. Davon unbeeindruckt versuchten die Heimischen prompt zu reagieren: Lubomir Kordanic versenkte den Ball in der 13. Minute im Netz von SC Frauenkirchen und sorgte für das 1:1. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Dass Jois in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Marek Matias, der in der 74. Minute zur Stelle war. Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte der Gastgeber schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

Zahlen & Fakten

Mit 89 Gegentreffern stellte Jois die schlechteste Defensive der Liga. Die Bilanz: drei Siege, drei Remis und 20 Niederlagen.

Frauenkirchen holte aus 26 Spielen 40 Zähler und rangiert somit zum Saisonabschluss auf Platz sieben. Frauenkirchen steht mit insgesamt zwölf Siegen, vier Remis und zehn Niederlagen zum Saisonabschluss recht gut da.

