Zagersdorf bei Wallern zur Zahlung von "Lehrgeld" gezwungen

Details Sonntag, 27. August 2023 19:19

USC Wallern erteilte SC Zagersdorf eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für Wallern am Sonntag im Rahmen der 2. Runde in der 1. Klasse Nord.

Wallern mit Einbahnstraßen-Fußball

Das 1:0 war das Verdienst von Patrick Mayer. Er war vor 200 Zuschauern in der zweiten Minute zur Stelle. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Stanislav Morhac den Vorsprung von USC Wallern mit einem herrlichen Freistoß auf 2:0 (40.). Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine. Mit dem 3:0 durch Mayer schien die Partie bereits in der 57. Minute mit Wallern einen sicheren Sieger zu haben. Morhac legte in der 75. Minute zum 4:0 für USC Wallern per Stafstoß nach. Julian Kampf gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Wallern infolge einer herrlichen Zuspieles in der Entstehung (88.). Insgesamt reklamierte USC Wallern gegen Zagersdorf einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Am nächsten Samstag (19:00 Uhr) reist Wallern zu Nickelsdorf, am gleichen Tag begrüßt Zagersdorf Mönchhof vor heimischem Publikum.

1. Klasse Nord: USC Wallern – SC Zagersdorf, 5:0 (2:0)

88 Julian Kampf 5:0

75 Stanislav Morhac 4:0

57 Patrick Mayer 3:0

40 Stanislav Morhac 2:0

2 Patrick Mayer 1:0

