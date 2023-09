Aufsteiger FC Sankt Andrä siegt bei ASV Zurndorf

Details Samstag, 09. September 2023 21:51

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von ASV Raiffeisenbank Zurndorf und FC VEGANIS Sankt Andrä, die mit 1:2 endete. Die Teams standen einander an Spieltag vier in der 1. Klasse Nord gegenüber.

Hoher Unterhaltungswert bis zum Schluss

200 Zuschauer sahen, wie Marek Sovcik in der 31. Minute das 1:0 für FC Sankt Andrä markierte - er traf vom Elfmeterpunkt nach einem Foulspiel an Marek. Der Gast hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Für das 1:1 von ASV Zurndorf zeichnete Markus Wrba verantwortlich (54.), der nach einem Eckball zur Stelle war. In Minute 75 erzielte Sankt Andrä die 2:1-Führung durch Bence Györvari via feinem Distanzschuss ins linke untere Eck. In der Nachspielzeit sah Richard Sekera (Sankt Andrä) die Rote Karte. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter siegte FC VEGANIS Sankt Andrä gegen Zurndorf.

Durch diese Niederlage fällt ASV Raiffeisenbank Zurndorf in der Tabelle auf Platz elf zurück. In dieser Saison sammelte die Heimmannschaft bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich FC Sankt Andrä in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Sankt Andrä.

Als Nächstes steht für ASV Zurndorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (16:00 Uhr) geht es gegen SC Freistadt Rust. FC VEGANIS Sankt Andrä empfängt parallel UFC Oggau.

1. Klasse Nord: ASV Raiffeisenbank Zurndorf – FC VEGANIS Sankt Andrä, 1:2 (0:1)

75 Bence Gyoervari 1:2

54 Markus Wrba 1:1

31 Marek Sovcik 0:1

